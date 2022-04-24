9-й сезон “Школы одного дня” закрыт: азам Ислама обучены 90 человек

В 18-й день месяца Рамазан (19 апреля) в Казани в национально-туристическом комплексе “Туган авылым” подвели итоги 9-го сезона одного из самых популярных проектов ДУМ РТ – “Школы одного дня”. Шакирды, которые с 12 марта по 16 апреля прошли интенсивный курс по основам ислама, вчера вечером собрались в национально-туристическом комплексе “Туган авылым” на последнее занятие, чтобы поблагодарить наставников, послушать проповеди, получить наставления и ответы на интересующие их вопросы, и приняли участие в ифтаре, организованном в соответствии с татарскими традициями.

Курс «Школа одного дня» позволил участникам быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за 6 уроков — по одному в неделю. Кроме того, слушатели узнали об акыде, о сире нашего любимого Пророка ﷺ, научились читать намаз, делать омовение, обогатились знаниями об уразе и хадже.

В этом году среди шакирдов было много тех, кто записался на курсы семьями. На церемонии вручения сертификатов начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова особо отметила 4 такие семьи. В общей сложности, “Школу одного дня” окончили 90 человек от школьного возраста до 70 лет. На закрытии курсов было отмечено, что основной целью данных курсов является обучение чтению намаза. “Намаз – это то, что мы изучаем всю жизнь. В будущем вы будете изучать сунны намазы и дополнительные намазы. За обязательные намазы, читаемые в течение месяца Рамазан, вознаграждения увеличиваются с 70 до 1000 раз, а дополнительные намазы принимаются как обязательные», – сказала Айгуль ханум и призвала не останавливаться на достигнутом, проявить усердие в изучении религии, продолжить обучение на примечетских курсах, медресе и ознакомила с проектами ДУМ РТ.

Главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ Али хазрат Ибодов рассказал участникам проекта о достоинствах читающих намаз в этом мире и в будущей жизни, а также о вознаграждениях, которые они получают за чтение намаза.

После приветственных речей и наставлений шакирды из рук наставников получили свидетельства об окончании курсов.

Затем один из наставников Ильсур хазрат Гильфанов прочитал аяты из Куръана и совершил дуа. Ифтар был организован при поддержке самих шакирдов, а вот татарским бэлешом от своего имени угощал один из руководителей комплекса “Туган авылым” Радик Абдрахманов.

Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения Ислама. Всего на курсах за это время обучились порядка 840 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами.

dumrt.ru