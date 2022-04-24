9-й сезон “Школы одного дня” закрыт: азам Ислама обучены 90 человек

В 18-й день месяца Рамазан (19 апреля) в Казани в национально-туристическом комплексе “Туган авылым” подвели итоги 9-го сезона одного из самых популярных проектов ДУМ РТ – “Школы одного дня”. Шакирды, которые с 12 марта по 16 апреля прошли интенсивный курс по основам ислама, вчера вечером собрались в национально-туристическом комплексе “Туган авылым” на последнее занятие, чтобы поблагодарить наставников, послушать проповеди, получить наставления и ответы на интересующие их вопросы, и приняли участие в ифтаре, организованном в соответствии с татарскими традициями.
Курс «Школа одного дня» позволил участникам быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы Ислама за 6 уроков — по одному в неделю. Кроме того, слушатели узнали об акыде, о сире нашего любимого Пророка ﷺ, научились читать намаз, делать омовение, обогатились знаниями об уразе и хадже.
В этом году среди шакирдов было много тех, кто записался на курсы семьями. На церемонии вручения сертификатов начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова особо отметила 4 такие семьи. В общей сложности, “Школу одного дня” окончили 90 человек от школьного возраста до 70 лет. На закрытии курсов было отмечено, что основной целью данных курсов является обучение чтению намаза. “Намаз – это то, что мы изучаем всю жизнь. В будущем вы будете изучать сунны намазы и дополнительные намазы. За обязательные намазы, читаемые в течение месяца Рамазан, вознаграждения увеличиваются с 70 до 1000 раз, а дополнительные намазы принимаются как обязательные», – сказала Айгуль ханум и призвала не останавливаться на достигнутом, проявить усердие в изучении религии, продолжить обучение на примечетских курсах, медресе и ознакомила с проектами ДУМ РТ.
Главный специалист отдела дагвата ДУМ РТ Али хазрат Ибодов рассказал участникам проекта о достоинствах читающих намаз в этом мире и в будущей жизни, а также о вознаграждениях, которые они получают за чтение намаза.
После приветственных речей и наставлений шакирды из рук наставников получили свидетельства об окончании курсов.
Затем один из наставников Ильсур хазрат Гильфанов прочитал аяты из Куръана и совершил дуа. Ифтар был организован при поддержке самих шакирдов, а вот татарским бэлешом от своего имени угощал один из руководителей комплекса “Туган авылым” Радик Абдрахманов.
Проект «Школа одного дня» впервые реализован муфтиятом в 2018 году в рамках деятельности дагвата специально для новичков, которые делают свои первые шаги на пути изучения Ислама. Всего на курсах за это время обучились порядка 840 человек, по сути, ставших практикующими мусульманами.