В Татарстане отметят День родного языка и 136-летие со дня рождения Г.Тукая

Ежегодно 26 апреля в Республике Татарстан отмечается День родного языка. Праздник отмечается в день рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

В этот день и в течение месяца проходят памятные мероприятия и торжества во всех муниципальных районах Татарстана и, конечно, в столице.

В Казани они традиционно начнутся с возложения цветов к памятнику Г.Тукаю (сквер Г.Тукая) в 9.00, а у памятника поэту возле Татарского академического театра оперы и балета имени М.Джалиля казанцев и гостей столицы с 13.00 до 15.00 будут ждать на праздник поэзии.

По традиции в этот день будут объявлены лауреаты Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая в рамках праздничного концерта с участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. В этом году на премию было выдвинуто 19 кандидатов.

Телеканал «Татарстан — Новый Век» будет вести прямую трансляцию с праздника поэзии, церемонии вручения премии и концерта.

Также поблизости со сквером Г. Тукая пройдет ежегодная акция «Мин татарча сөйләшәм!», где состоится концерт исполнителей живой татарской музыки с участием известных представителей альтернативной музыки.

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ К ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА И 136-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Г.ТУКАЯ

ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ

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