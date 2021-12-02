Алина Абзалова из Нижневартовска готовится к фестивалю «Краса нации»

Представительница Местной Нижневартовской общественной организации татарской культуры «Ватан (Отечество)» Алина Абзалова готовится к фестивалю «Краса нации».

Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Развитие социальной сферы города Нижневартовска на 2019 – 2030 годы». Вартовчанки на протяжении длительного времени готовятся к фестивалю: участвуют в фотосессиях и видеосъёмках, репетируют творческие постановки и дефиле.

Главная задача, стоящая перед участницами – показать не только внешнюю красоту, но и свою индивидуальность, передать самобытность своей нации, её культуру и духовное богатство. И здесь поможет творчество.

Нижневартовские красавицы будут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, делиться секретами национальной кухни, демонстрировать национальные костюмы, рассказывать о традициях и обычаях своего народа.

Альберт Халиуллин,

председатель Местной Нижневартовской

городской общественной организации

Татарской культуры «Ватан (Отечество)»