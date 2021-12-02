Определены лучшие мечети и лучшие имамы-хатыйбы Татарстана, победившие в конкурсе «Изге әманәт»

В Казани подведены итоги республиканского конкурса «Изге әманәт», объявленного Комиссией по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан и муфтиятом Татарстана. В церемонии награждения приняли участие заместитель Председателя Госсовета Республики Татарстан, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан Марат Ахметов, муфтий Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, депутат Госсовета Республики Татарстан Камиль Нугаев, казыи нашей республики, имамы-мухтасибы, религиозные деятели.

Приветствуя гостей и имамов, муфтий Камиль хазрат Самигуллин ознакомил всех присутствующих с предварительными итогами деятельности ДУМ РТ в рамках Года родного языка и единства народов. Он напомнил о реализации проекта первого татарского онлайн-медресе, а также о разработке татарского национального компьютерного шрифта «Казан басма», подготовке нового издания Куръана на основе этого шрифта в соответствии с международными стандартами, организации курсов татарского языка в 100 мечетях, проведении олимпиад и конференций по сохранению и развитию татарского языка, изучению религиозного наследия и истории, творческих конкурсах и работе над возрождением образа татарского батыра «Туган батыр».

Заместитель Председателя Госсовета Республики Татарстан, председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан Марат Ахметов отметил, что рядом с мечетью каждый начинает думать о добре и духовной чистоте, и каждое слово, сказанное в стенах мечети, становится прекрасным воспитательным словом. По его мнению, язык не следует воспринимать только как средство общения, потому что с языком тесно связан наш образ жизни. В нашей республике народу служат более 1500 мечетей, и они являются самыми действенными площадками в деле сохранения и развития татарского языка. Марат Готович считает, что имам, умело передающий слушателю литературную красоту и изящество родного языка очень ценен для нас. Конечно, имамы должны постоянно находиться в режиме саморазвития, работать над собой и над укреплением нравственных ценностей. Марат Ахметов отметил, что в этой области совершено много замечательных дел как со стороны муфтията, так и в других местах. Для сохранения родного языка ДУМ РТ также прилагает большие усилия. А участие в конкурсе “Изге әманәт” заслуживает всяческих похвал.

С предложением о проведении специального конкурса среди мечетей, активно реализующих инициативы по сохранению татарского языка, выступил в конце 2020 года председатель Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте Республики Татарстан Марат Ахметов. В результате, в январе 2021 года, в рамках Года родных языков и народного единства, в целях сохранения татаро-мусульманских традиций, воспитания у мусульман национального самосознания и развития татароязычной среды был объявлен Республиканский конкурс “Изге әманәт” на лучшие мечети и лучших имам-хатыйбов, реализующих деятельность по воспитанию национально-религиозного самосознания среди татар.

Конкурс проходил в течение года в несколько этапов и охватил все уголки Татарстана: в первую очередь во всех районах республики прошли отборочные туры конкурса; затем портфолию победителей районных туров были переданы в региональные казыяты ДУМ Татарстана; далее казыи представили лучших из них для участия в финале. В результате, на одном из заседаний Совета Казыев ДУМ РТ были выявлены 18 победителей и призеров конкурса.

Критериями оценки конкурсантов стали: ведение системной активной воспитательно-педагогической деятельности по прививанию прихожанам, особенно детям и молодежи, национально-религиозного самосознания; проведение различных массовых мероприятий, способствующих сохранению татарского языка и татарско-мусульманских обычаев и традиций и др. Работы оценивались по 6 номинациям: «Мечеть, реализующая лучшие татароязычные проекты для детей», «Мечеть, реализующая лучшие татароязычные проекты для молодежи», «Мечеть, реализующая лучшие татароязычные проекты для взрослых», «Мечеть, реализующая лучшие татароязычные проекты по укреплению семейных ценностей», «Мечеть, реализующая лучшие татароязычные проекты в электронных СМИ и социальных сетях», «Лучший имам-хатыйб». Сильнейшие участники конкурса, признанные победителями и призерами в номинациях, награждаются дипломами и денежными призами:

1 место – 150 тысяч рублей

2 место – 120 тысяч рублей

3 место – 70 тысяч рублей

Призы в номинации «Лучший имам-хатыйб»: 150 тысяч рублей, 100 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.

Всего к этапу регионального конкурсного тура были допущены 236 портфолио. Из них 54 вышли в финал. В результате были определены 15 лучших мечетей и 3 имам-хатыйба.

Список победителей:

“Лучшая мечеть, реализующая детские татароязычные проекты”:

1 место – мечеть “Тарихи”, Зеленодольский мухтасибат

2 место – мечеть “Нур”, Чистопольский мухтасибат

3 место – мечеть с.Азеево, Новошешминский мухтасибат

“Лучшая мечеть, реализующая молодежные татароязычные проекты”:

1 место – мечеть “Җәмигъ”, Елабужский мухтасибат

2 место – мечеть “Рәшидә”, Мамадышский мухтасибат

3 место – мечеть “Нур”, Агрызский мухтасибат

“Лучшая мечеть, реализующая татароязычные проекты для взрослых”:

1 место – Центральная мечеть г. Бугульма, Бугульминский мухтасибат

2 место – мечеть с.Туишево, Кукморский мухтасибат

3 место – мечеть с. Варяшбаш, Муслюмовский мухтасибат

“Лучшая мечеть, реализующая татароязычные проекты по сохранению семейных ценностей”:

1 место – мечеть “Гаиля” г.Казани, Мухтасибат Советского района г.Казани

2 место – мечеть “Җәмигъ” с.Кызыл-яр, Бавлинский мухтасибат

3 место – мечеть “Ак мәчет”, Набережночелнинский мухтасибат

“Лучшая мечеть, реализующая татароязычные проекты в электронных СМИ и социальных сетях”:

1 место – мечеть “Чаллы Яр”, Набережночелнинский мухтасибат

2 место – мечеть №8 г.Буинска, Буинский мухтасибат

3 место – мечеть “Җәмигъ”, Муслюмовский мухтасибат

“Лучший имам-хатыйб”:

1 место – Закиров Анас Магсумович, имам-хатыйб мечети с.Бакырче, Зеленодольский мухтасибат

2 место – Абдуллин Радик Ирекович, имам-хатыйб мечети “Мөгаллим”, Алькеевский мухтасибат

3 место – Латыйпов Тимур Фаритович, имам-хатыйб мечети с.Шали, Пестречинский мухтасибат

Справка. Сохранение татарско-мусульманской идентичности является одним из приоритетных направлений работы ДУМ РТ. Деятельность муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке. Помимо этого, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики: площадки мечетей используются для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. При этом в 5 республиканских медресе ведется обучение на татарском языке, в 3 медресе — на двух языках, что позволяет обеспечивать регионы России имамами со знанием татарского языка и национальным самосознанием. Важно также, что одним из условий для аттестованных в ДУМ РТ имамов является владение татарским языком на уровне, достаточном для чтения пятничных вагазов и ведения делопроизводства. Наиболее актуальным является также опыт ДУМ РТ по учреждению татарско-мусульманских школ: на сегодняшний день в Альметьевском мухтасибате функционирует школа «Нур», в Елабужском мухтасибате – школа «Ихсан». ДУМ РТ также ведет обширную издательскую деятельность на татарском языке и реализует целый ряд медиапроектов на татарском языке. Последний из них – первое татарское онлайн-медресе.

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