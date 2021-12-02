В Пермском крае реализуется Проект «Этнодесант»

Региональная общественная организация татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак» является победителем конкурса на получение грантов Правительства РТ для поддержки общественных организаций в регионах Российской Федерации, участвующих в реализации этнокультурных проектов.

Проект «Этнодесант» реализуется с целью повышения национального самосознания среди представителей татарской нации.

В рамках проекта для активистов татарских сёл организуются мастер-классы и лекции по социальному проектированию, по кожаной мозаике, ведению социальных сетей, съемке и монтажу контента для социальных сетей, а также по креативному мышлению.

С 5 по 8 декабря запланировано 4 выезда, в места компактного проживания татар в Пермском крае: Бардымский, Октябрьский, Кунгурский и Пермский районы.

Общественная организация татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак» развивает, сохраняет и защищает самобытность, культуру, язык, традиции и обычаи татарского народа.

idel-tat.ru