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В Пермском крае реализуется Проект «Этнодесант»

В Пермском крае реализуется Проект «Этнодесант»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 02.12.2021 0 5

Региональная общественная организация татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак» является победителем конкурса на получение грантов Правительства РТ для поддержки общественных организаций в регионах Российской Федерации, участвующих в реализации этнокультурных проектов.

Проект «Этнодесант» реализуется с целью повышения национального самосознания среди представителей татарской нации.

В рамках проекта для активистов татарских сёл организуются мастер-классы и лекции по социальному проектированию, по кожаной мозаике, ведению социальных сетей, съемке и монтажу контента для социальных сетей, а также по креативному мышлению.

С 5 по 8 декабря запланировано 4 выезда, в места компактного проживания татар в Пермском крае: Бардымский, Октябрьский, Кунгурский и Пермский районы.

Общественная организация татарской молодёжи Пермского края «Чак-чак» развивает, сохраняет и защищает самобытность, культуру, язык, традиции и обычаи татарского народа.

idel-tat.ru

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