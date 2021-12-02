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Мастер-класс по татарскому танцу пройдёт 5 декабря в Татарском культурном центре Москвы

Мастер-класс по татарскому танцу пройдёт 5 декабря в Татарском культурном центре Москвы

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 02.12.2021 0 3

Мастер-класс проведёт заслуженный работник культуры Республики Татарстан, руководитель ансамблей «Ильдан» и «Ясмин» Радиф Яваев.

«Научитесь красивому татарскому танцу в сопровождении самих участников ансамбля “Ильдан”», — обещают в коллективе.

В 2010 году танцевальному ансамблю было присвоено звание «Народный коллектив». «Ильдан» —  участник крупных российских и зарубежных мероприятий, лауреат престижных конкурсов.

Ранее в октябре в ТКЦ прошёл мастер-класс по башкирскому танцу, его провели солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Тогда мастер-класс собрал почти 90 человек.

🗓 5 декабря, 12:00
📍 Большой зал Татарского культурного центра, Малый Татарский пер., д. 8.

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