Данис Шакиров принял участие в открытии памятника Даяну Мурзину

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.

Сегодня он принял участие в открытии памятника легендарной личности Даяну Мурзину – организатору партизанских отрядов, воевавших против фашистов в годы Великой Отечественной войны. Данис Шакиров поприветствовал гостей мероприятия и зачитал поздравительное письмо от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

“Ветеран Великой Отечественной войны, легендарный “Черный генерал”, татарин Даян Баянович является для всех нас образцом величайшего мужества, стойкости и героизма. Открытие памятника в год 100-летия со дня рождения Даяна Баяновича является особенно важным событием. Пусть и впредь наш труд увенчается успехом в деле увековечения памяти героев, сражавшихся за нашу Родину, ” – говорится в письме.

Также здесь присутствовал Заместитель Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Рустем Ахмадинуров.

Торжественное мероприятие состоялось в селе Кушнаренково.

Даян Мурзин (1921-2012) – легендарный татарский герой войны, разведчик, командир партизан, герой Чехословакии, почетный гражданин 15 городов Чехии и Словакии. На фронте Великой Отечественной войны был с 22 июня 1941 года. Воевал в составе 10-й стрелковой дивизии в должности командира взвода; командира взвода разведки и командира роты разведки в Ямпольском партизанском отряде «За Родину». В годы войны был командиром интернациональной партизанской бригады оккупированной Чехословакии. О нем снимали фильмы в России, Англии, Германии, Чехии.