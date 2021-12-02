В Музее исламской культуры откроется выставка «Завет братьев Буби»

3 декабря 2021 года в 14:00 в Музее исламской культуры состоится открытие выставки «Завет братьев Буби». Выставка приурочена к юбилею татарских просветителей и педагогов – братьев Нигматуллиных-Буби. В 2021 году татарская и мусульманская общественность России отмечает 150-летие Габдуллы и 155-летие Губайдуллы Нигматуллиных-Буби.

Экспозиция расскажет о вкладе братьев Нигматуллиных-Буби в педагогику, богословие и общественно-политическую жизнь начала ХХ века.

Основу выставки составляют книги и публикации братьев в периодической печати из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль». Особый интерес представляют учебники по арифметике, физике, логике, языку, написанные Губайдуллой Буби, книги религиозного содержания Габдуллы Буби. Эти предметы предоставлены Научной библиотекой им. Н.И. Лобачевского КФУ.

Письма, воспоминания шакирдов позволят познакомиться с учебным процессом в медресе Иж-Буби. Эти письменные свидетельства и фотографии учеников и учениц, учителей медресе Буби предоставлены Музеем истории и культурного наследия Агрызского района Республики Татарстан.

Мы убеждены, что наследие братьев Габдуллы и Губайдуллы Буби еще не оценено по достоинству, и надеемся, что выставка послужит ключом, который откроет их новаторские идеи для наших горожан и гостей Казани. Вопросы, освещенные в трудах этих татарских просветителей и касающиеся чувства национального достоинства, свободы интеллектуального выражения, просвещения делают духовное наследие, оставленное братьями Буби, понятным, значимым и сегодня.

Выставка продолжит свою работу до 10 мая 2022 года.

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