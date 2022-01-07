“Это зов сердца…”

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист Татарского культурного центра Рафек Валитов организовал в деревне Медяна Нижегородской области праздник катания с горок “Тау шуу бәйрәме”. В нем приняли участие жители села и гости из Москвы.

Всех пришедших на праздник ожидали зимние забавы: перетягивание каната, разбивание горшков с завязанными глазами, различные эстафеты, кидание валенок на дальность. Участники состязаний получили призы. На импровизированной площадке состоялся концерт с участием артистов Татарского культурного центра: баяниста Рушана Люкманова, коллектива «Ясмин» и певца Рафека Валитова. Гостей угощали горячим чаем, пловом, шашлыками, прямо на углях жарили традиционные татарские перемечи.

Участники этого поистине народного праздника выразили искреннюю благодарность всем организаторам и артистам.

Для уроженца Нижегородской области, московского шоумена Рафека Валитова это не первый социокультурный проект, который он реализует за пределами столицы. По словам самого артиста, важным для него является создание условий для сохранение татарской культуры и традиций.