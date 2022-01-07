Татарских женщины организации “Ак калфак” Пензинской области посетили детский приют в г. Каменке

Ежегодно активистки Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” накануне Нового года посещают детский приют в г. Каменке Пензенской области. На данный момент тут находятся 17 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Решается вопрос либо о лишении родительских прав родителей и этих детей потом отправят в детский дом, либо родители одумаются и заберут своих детей обратно в семью.

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева поздравила детишек с наступающим новым годом и пожелала им быть счастливыми и здоровыми. Всем детям раздали сладкие подарки. А для приюта была подарена светомузыка. В ответ директор приюта Плеханова Т. В. поблагодарила ак калфаковцев и вручила им благодарственное письмо.

Эльмира Васильева

председатель ПРОО “Ак калфак”