Фонд “Закят” ДУМ РТ продолжает раздачу горячих обедов для бездомных и нуждающихся

Благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана продолжает благотворительные обеды под открытым небом для бездомных и нуждающихся. Бесплатные порции горячего питания раздавали в сквере на Бурхана Шахиди г. Казани с 10:00 часов. Нуждающихся угостили первыми и вторыми блюдами (мясной суп и плов), хлебом, горячим чаем, сырниками и круассанами, которые сделали своими руками дети с особенностями развития на занятиях по домоводству. Сотрудники фонда “Закят” в течение часа накормили более 70-ти человек. Продукты предоставил БФ “Закят” ДУМ РТ, помощь в приготовлении блюд оказало кафе “Азу”. Обеспечение бездомных и нуждающихся горячим питанием проводится каждую неделю в понедельник и пятницу.

Все посетители благотворительных обедов являются представителями наиболее нуждающихся групп населения — бездомные, сироты, люди с ограниченными физическими возможностями, одинокие пожилые, попавшие в тяжёлую жизненную ситуацию. Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ также приглашает волонтёров для помощи в организации данной акции. Каждый желающий может стать причастным к этому благому делу. Для этого нужно позвонить по телефону: 225-33-22.

Помимо этого, в Казани по инициативе ДУМ РТ и АНО “Центр социальной реабилитации и адаптации” работают другие пункты помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Нуждающиеся могут обратиться за едой и сезонной одеждой в стационарные пункты, которые расположены по адресам: ул. Симонова, 3 на территории мечети “Рахматулла”, на месте будущей мечети напротив дома по адресу ул. Авангардная, д.58 и Бурхана Шахиди, д.26. Сотрудничество ДУМ РТ с комплексом «Бесплатная помощь нуждающимся» осуществляется на основании соглашения с АНО “Центр социальной реабилитации и адаптации” с 2014 года. Деятельность комплекса «Бесплатная помощь нуждающимся» реализуется Центром реабилитации и адаптации, возглавляемым известным общественным деятелем Азатом Гайнутдиновым.

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