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СКАЗКИПОВОЛЖЬЯ.РФ приглашает  в мир иллюстрированных и озвученных сказок

СКАЗКИПОВОЛЖЬЯ.РФ приглашает  в мир иллюстрированных и озвученных сказок

в Новости, Слайдер, Главные новости, 08.08.2021 0 3

Электронная мультимедийная детская онлайн-библиотека «Сказки Поволжья» –  еще один уникальный проект #Татармультфильм, предназначенный  для изучения культуры, литературы и национальных языков народов Поволжья. Наберите СКАЗКИПОВОЛЖЬЯ.РФ и попадете  в мир иллюстрированных и озвученных сказок татарского, марийского, чувашского, мордовского, удмуртского народов

Детская библиотека «Сказки Поволжья» является эффективным ресурсом в дистанционном обучении для детей татар, чуваш, марийцев, мордвы и удмуртов в любой точке нашей страны и за рубежом.

Сказки Поволжья

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