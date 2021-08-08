СКАЗКИПОВОЛЖЬЯ.РФ приглашает в мир иллюстрированных и озвученных сказок

Электронная мультимедийная детская онлайн-библиотека «Сказки Поволжья» – еще один уникальный проект #Татармультфильм, предназначенный для изучения культуры, литературы и национальных языков народов Поволжья. Наберите СКАЗКИПОВОЛЖЬЯ.РФ и попадете в мир иллюстрированных и озвученных сказок татарского, марийского, чувашского, мордовского, удмуртского народов

Детская библиотека «Сказки Поволжья» является эффективным ресурсом в дистанционном обучении для детей татар, чуваш, марийцев, мордвы и удмуртов в любой точке нашей страны и за рубежом.

Сказки Поволжья