На Эльбрус совершена межконфессиональная экспедиция из Татарстана во главе с муфтием республики

Группа мусульманских и православных деятелей из Республики Татарстан совершили восхождение на высочайшую точку Европы – горную вершину Эльбрус. В состав экспедиции вошли 10 человек – муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, советник муфтия по международным вопросам, имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов, Президент Федерации джиу-джитсу РТ, призер чемпионата мира в Абу-Даби Айрат Калимуллин, известный предприниматель Айдар Булатов, кинорежиссер Ренат Хабибуллин, иеромонахи Макарьевского Свято-Вознесенского монастыря монастыря Амвросий (Горновский) и Варсонофий (Обозов) и др. Штурм самой высокой точки Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря – состоялся в ночь с 7 на 8 августа 2021 года и совпал с Международным днем альпинизма (8 августа) и наступлением нового 1443 года по мусульманскому календарю. Таким образом, впервые на Эльбрус была совершена успешная межконфессиональная экспедиция из Татарстана во главе с муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным.

По словам участников, погода на маршруте была ветреной с очень плохой видимостью. На Эльбрусе пришлось преодолевать много сложных участков. Однако туристы в течение нескольких дней проходили подготовку к штурму горы – обязательные нижнюю и верхнюю акклиматизации, посетили водопады и вершины. При восхождении на вершину их сопровождали гиды.

Преодолев 5642 метра, участники межконфессиональной экспедиции запечатлели себя с флагами Российской Федерации и Республики Татарстан в руках.

Это не первая экспедиция муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина на Эльбрус – в январе текущего года, находясь на спортивных сборах российских джитсеров, он с государственным флагом Республики Татарстан поднялся на высоту 4 460 метров.

dumrt.ru