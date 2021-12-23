Издательским домом «Хузур» ДУМ РТ издано 80 наименований книг общим тиражом более 96 тысяч экземпляров

Издательская деятельность является одним из самых приоритетных направлений работы ДУМ РТ в области пропаганды ценностей традиционного ислама и осуществляется Издательским домом «Хузур». В 2021 году в целях просвещения мусульман, повышения интереса к чтению как к важнейшему фактору развития национальной культуры, традиций и интеллектуального потенциала уммы, издательством выпущено в свет 80 разных наименований книг. Их общий тираж составил 96510 экземпляров. Примечательно, что более половины из них – переиздания-бестселлеры, которые остаются наиболее востребованными и популярными в мусульманском читательском сообществе. К ним относятся книги Камиля хазрата Самигуллина «Каждый может стать Коран-Хафизом» и «Расскажи мне об Исламе», «Понимание жизни Пророка с кратким очерком истории праведных халифов» доктора Рамадан аль-Буты, тафсир с назиданиями «Рухуль байан», «Калям Шариф. Перевод смыслов», «Абу Ханифа – великий муджтахид», «Тәлфикуль Әхбар» (в 2 томах), «Тәрбияле хатын» и др.

«Сахих аль-Бухари» – это вторая по значимости после Куръана книга для мусульман и один из основных суннитских сборников хадисов. Одной из самых удачных сокращенных версий является «Зубдатуль-Бухари», составленная в XIX веке мусульманским ученым дагестанского происхождения Умаром Дияуддином ад-Дагестани. До сих пор этот труд не был доступен для русскоязычного читателя, но распространение псевдоисламских традиций и идей в российском мусульманском сообществе обуславливает необходимость возрождения отечественной богословской мысли. Перевод сборника хадисов «Зубдатуль-Бухари» на русский язык сделал доступными смыслы достоверных хадисов и истинных суннитских традиций для мусульман России. Издание подготовлено совместно с муфтиятом Дагестана.

Нововведением в 2021 году стали продажи книг Издательского дома «Хузур» в электронном формате. Для удобства читателей теперь книги можно приобрести не только в бумажной, но и в электронной версии на официальном интернет-магазине ИД «Хузур» по адресу www.huzurshop.ru.

Кроме того, в этом году книги Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ стали доступны и на крупнейших торговых онлайн-площадках страны. Мусульманскую литературу от ИД «Хузур» можно приобрести на Wildberries, OZON, KazanExpress.ru, а также в книжных интернет-магазинах «Читай-город», «ЛитРес».

Всего за 8 лет работы Издательским домом «Хузур» было выпущено в свет более 700 тысяч экземпляров богословской, исторической, научной литературы на арабском, русском, татарском и старотатарском языках. Каждое издание проходит обязательную проверку экспертного совета Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

dumrt.ru