В Бурятии строят музей-усадьбу татарского быта

В селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии завершается первый этап строительства музея-усадьбы татарского быта «Алмагачлар». Впереди обустройство интерьера жилой зоны, сбор экспонатов для музея и, конечно, первый сельский Сабантуй республики. Проект 2021 года осуществляется Автономией татар Бурятии при поддержке Республики Татарстан.

– Мечты сбываются, когда мы идём к ним навстречу. Дом-музей поставили по старинным татарским традициям. Весь дом собран из качественного кругляка сибирской сосны, диаметром 32-40 см, с крепкими венцами и фундаментом, способными выдержать сибирские морозы, – рассказала «Байкал Daily» председатель Автономии татар Бурятии Сажида Баталова.

На просторной веранде музея татарские хозяюшки будут тепло и радушно встречать многочисленных гостей и туристов. Окна украсят декоративные наличники со старинным татарским узором. Во дворе уже построили настоящий амбар, весной сделают татарский колодец, разобьют яблоневый сад. В палисаднике посадят любимые народом калину и рябину.

Открытие музея-усадьбы планируется на первом сельском Сабантуе (0+) в селе Усть-Кяхта в начале июня 2022 года.

Как рассказала председатель Автономии татар Бурятии, в далекие 30-50 годы по Всесоюзной программе переселения для освоения целинных земель и развития сельского хозяйства в Усть-Кяхту, Тэгду, Старый Онохой, Харашибирь, Арзгун, Селендуму и многие другие села Бурятии из Татарии прибыли переселенцы-татары. Их насчитывалось более 20 тысяч человек. Они ехали не с пустыми руками, везли семена овощей саженцы яблонь, разбивали огороды, проводили орошение. В Усть-Кяхте татары посадили прекрасный сад. – Спустя 85 лет Автономия татар возобновила эту традицию. На Байкальском Сабантуе-2018 мы вместе с усть-кяхтинцами заложили новый сад, чтобы он цвел и радовал всех свои урожаем, чтобы село с каждым годом становилось все краше, а внуки просились летом к бабушке в деревню, – поделилась Баталова. Силами Автономии возрождаются традиции татарского народа в отдалённом селе Кяхтинского района. baikal-daily.ru