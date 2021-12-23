Национально-культурная автономия татар «Татар Рухы» г. Магнитогорска подвела итоги работы

Декабрь подходит к своему календарному завершению, вот и наступила заключительная декада 2021 года. В уютной атмосфере национально-культурная автономия татар «Татар Рухы» г. Магнитогорска совместно с отделом татарской культуры ДДН собрали общественных деятелей, участников и рук-лей ансамблей («Сююмбике», «Сюмбеля», «Йолдыз», «Каусария», «Казаныш», «Дулкын», клуба татарской молодёжи, организации татарских женщин «Ак Калфак») для подведения итогов совместной работы.

От депутата ГосДумы, председателя совета Ильдара Ирековича Гильмутдинова были вручены благодарственные письма нашим активистам из разных направлений за вклад в возрождение, сохранение и развитие языка, национальной культуры и духовных традиций татарского народа: художнику Назиру Гайфуллину, писателю Габдулхак Ахметову, руководителю ансамбля татарской песни «Йолдыз» и его ведущей солистке, руководителю клуба татарской молодёжи «Идель» и его самым преданным участникам, руководителю детского ансамбля татарского танца «Дулкын» и любительского «Казаныш» Татьяне Ивановне Суярко, а также одной из самых инициативных татарских женщин Нурие Мухамедшиной.

Также благодарностью от постоянного представителя Республики Татарстан по Уральскому региону Х.М. Гильфанова были отмечены некоторые участники творческих коллективов и юбиляры за вклад в сохранение и развитие татарской культуры на территории Челябинской области. К слову, самой старшей и мудрой участнице Ибатуллиной Каусарие Ахметгалиевне, удостоившейся внимания, исполнилось 92 года!

Председатель автономии «Татар рухы» Тагиров Кадиминур Минсалихович поделился тем, как прошла рабочая конференция от ФНКАТ в Москве на минувших выходных, и наметил планы на грядущий 2022 год. А в завершение официальной части поздравила всех присутствующих с наступающим Новым Годом, исполнив авторскую композицию «Яңа ел», клип на которую транслируют в эфире телеканала ТМТВ (г.Казань).

Национально-культурная автономия татар города Магнитогорска