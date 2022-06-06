Национальные подворья, конные скачки и звезды татарской эстрады: как в Казани отметят Сабантуй

19 июня Сабантуй в Казани отметят на трех площадках: в березовых рощах в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарке у озера Лебяжьего. Горожане смогут посетить национальные подворья и принять участие в народных играх, а концертную программу своими выступлениями украсят Эльмира Калимуллина, Ришат Тухватуллин, Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Ландыш Нигматжанова, Зинира и Ризат Рамазановы. Традиционно в этот день на ипподроме состоятся праздничные конные скачки.

«Мы прочно опираемся на национальные традиции, которые характеризуют наш народ. Именно они – основа праздника Сабантуй, который так любят жители республики. Мы постараемся сделать все, чтобы 19 июня праздник получился светлым и радостным. Нам предстоит выполнить большую организационную работу», – отметил Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме Казани.

Сбор подарков, народные игры и борьба көрәш

По словам начальника Управления культуры Исполкома Казани Азата Абзалова, подготовка к празднику близится к завершающей стадии. «Мы приступаем к монтажу зрительских трибун, шатрового и сценического оборудования», – сообщил он.

В преддверии праздника, 17 июня, в городе пройдет традиционный сбор подарков на Сабантуй. Повозки, на которых желающие смогут оставить свои дары, отправятся в 11:00 из нескольких точек – Казанского Кремля, театра оперы и балета им.М.Джалиля, комплекса «Туган авылым», Старо-Татарской слободы. Все повозки прибудут на площадь у театра Г.Камала, где состоится концерт с участием фольклорных коллективов.

Празднование Сабантуя продолжится 18 июня на Казанском ипподроме одним из зрелищных видов состязаний – конными скачками. В программе – 14 скачек и заездов, концерт мастеров искусств, лотерея и салют. Начало – в 16:30.

19 июня с 9:30 основные празднества развернутся на трех площадках: в поселках Мирный и Дербышки, в лесопарковой зоне озера Лебяжьего. Казанцы смогут посоревноваться в перетягивании каната, разбивании горшков, беге в мешках, плетении на столбах, борьбе на подушках, национальной борьбе.

На центральном майдане в поселке Мирный в театрализованном прологе выступят танцевальные и вокальные коллективы республики, звезды татарской эстрады – среди них Зайнап Фархетдинова, Зуфар Билалов, Ландыш Нигматжанова, Зинира и Ризат Рамазановы. Программа пролога посвящена старинному татарскому обычаю – посиделкам «аулак өй». Помимо этого, гостям праздника расскажут об истории команды «Камаз-мастер» – победителей заездов ралли, все желающие смогут приобрести сувенирную продукцию с их символикой.

Одновременно празднование Сабантуя начнется в поселке Дербышки и в лесопарке у озера Лебяжьего. На майданах этих площадок также выступят татарские артисты, танцоры и творческие коллективы. Народные гулянья разнообразят ремесленники в национальных костюмах. В соревнованиях по национальной борьбе куреш будут участвовать лучшие батыры республики. Победителей и призеров наградят ценными призами, а абсолютным батырам обещают барана и квадроцикл.

Все желающие смогут испытать себя в национальных конкурсах и состязаниях, среди них рывок гири, лазание на столб, распиливание бревна, бой горшков, бег с коромыслами, бег с яйцом в ложке, поиск монеты в плошке с катыком, перетягивание каната и другие. Для юных посетителей праздника будут подготовлены специальные детские программы. Звездами концертной программы в Дербышках станут Ришат Тухватуллин и Эльмира Калимуллина.

Все праздничные площадки будут работать ориентировочно до 16:00, пока не определятся абсолютные победители.

Безопасность на площадках обеспечат подразделения УВД и Росгвардии, противопожарной службы и МЧС. На всех местах празднования будут дежурить бригады скорой помощи. «Уверен, что все задействованные в организации мероприятий городские службы приложат максимум усилий для качественной подготовки и достойного проведения одного из самых красочных праздников», – сказал А.Абзалов.

Специальные автобусы с четырех пунктов доставят до площадок праздника

Для посещения праздничных мероприятий казанцам и гостям столицы РТ рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта. Транспортное обслуживание в день проведения Сабантуя будет организовано по специальной схеме.

В Березовую рощу поселка Мирный можно будет добраться на специальных автобусных маршрутах от четырех остановочных пунктов: «Станция «Метро пр.Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на ул.Павлюхина и «ул.Глазунова» (Теплоконтроль). Автобусы будут курсировать с 8:00 до полного окончания праздничных мероприятий. Оплата проезда будет осуществляться по внутригородскому тарифу. Также будут курсировать рейсовые автобусы №23, №56. Кроме того, на Сабантуй в Мирный можно будет приехать на электропоезде со станции «Казань-1».

До площадки вблизи озера Лебяжьего можно будет добраться рейсовыми автобусами №36, 46, 72. Они будут работать в усиленном режиме.

В Березовую рощу в поселке Дербышки можно будет добраться на автобусе, который будет курсировать от парковки АО «Казанькомпрессормаш» (ул.Халитова, 1) и с территории парковки ТЦ Мега (пр.Победы, 141). Также будут курсировать рейсовые автобусы №№1, 25, 34, 60, 84, 91.

В дни Сабантуя изменится организация дорожного движения

С 18 июня и до 17:00 19 июня частично изменится организация дорожного движения: будет организовано одностороннее движение по автомобильной дороге от жилого комплекса «Лесной городок» до Фермского шоссе. Для удобства жителей «Лесного городка» двустороннее движение с возможностью выезда по ул.Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта будет сохранено. В этот же период будет организовано одностороннее движение в Дербышках, на участке от ул.Мира до ул.Солидарности.

kzn.ru