В Красноярском крае почтили память земляков

В центре 110-летнего села Солоуха Пировского района Красноярского края России, основанного татарами-переселенцами из Мамадышского района Республики Татарстан в годы «столыпинской» аграрной реформы, создается зелёный памятник, посвященный своим землякам, ставшим на защиту Родины в суровые сороковые годы ХХ столетия. Эта акция помогает не только увековечить память о безвременно ушедших, но и протягивает историческую нить от героев истории до событий, происходящих в настоящее время. Не мог не принять участие в этой акции столетний ветеран Великой Отечественной войны, житель авыла Солоуха Ислам Гарифзянович Зарипов, который помнит каждого солоухинского фронтовика.

11 лет назад на площадке, примыкающей к «Саду Памяти» был возведен Памятный мемориальный комплекс, увековечивающий память солоухинцев к своим землякам. В тот год были высажены первые саженцы кедра на площадке «Сада Памяти».

В прошедшей акции приняли участие сотрудники администрации районного МО, МЧС, полиции, культуры, сельхоз кооператива «Рассвет» и просто неравнодушные жители села.