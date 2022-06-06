В южноуральском татарском селе Усть-Багаряк строится новая мечеть

Село Усть-Багаряк, расположенное на месте слияния двух притоков реки Исеть – рек Багаряк и Синара, имеет богатое историко-культурное прошлое и является крупнейшим татарским поселением на Урале. В состав современного Усть-Багарякского поселения входят 12 деревень. В исторических документах и картах село Усть-Багаряк упоминается под различными названиями. И это понятно, что большое село было создано в связи с объединениями деревень Нижняя (Түбән авыл) и Новая (Яңа авыл). Названия этих сел до сих пор упоминается наряду с Усть-Багаряком. Поэтому ближайшая станция на границе Свердловской и Челябинской областями называется Нижняя. Рядом, в 5 км. от с. Нижняя находится д. Усманово, основанное в 1670-е годы.

Начало большому селу Усть-Багаряк дали деревни Нижняя и Новая, упомянутые в источниках в 1708 году как села Катайской волости Шадринского уезда Пермской области.

Основание д. Нижняя, Новая и Усманово вполне можно отнести и к середине XVII в., это подтверждается археологическими материалами и находкой в д. Нижняя голландского серебряного талера 1652 года. Вокруг села, по побережью реки Синара выявлены 16 археологических памятников, относящиеся к бронзовому и раннему железному веку до развитого средневековья.

Эти территории когда-то входили в состав Тюркского и Кимакского каганатов и Сибирского ханства.

До революции в д. Нижняя, Новая и Усманово Усть-Багарякской волости действовали, по данным ревизий, 8 мечетей, которые в советское время были разобраны для строительства домов и сельских школ.

В советский период в д. Нижняя и Новая действовали 2 средние школы, а в с. Усманово и других поселениях в составе Синарского совхоза начальные школы. В 2022 году жители и коллектив местной школы отмечает 100-летие основания Нижнедеревенской Усть-Багарякской СОШ Кунашакского района Челябинской области. С 1997 года в с. Усть-Багаряк действует деревянная мечеть, основанная на базе бывшего детского сада. В 2019 году, по инициативе бывшего Главы Усть-Багарякского сельского поселения (2000-2017 гг.) Э.Р. Газизовой, при поддержке местного населения и уроженцев села, в центре с. Усть-Багаряк, на площади им. Г. Тукая началось строительство кирпичной двухэтажной новой мечети. К настоящему времени строительство приближается к завершению. Осталось строительство минарета и внутренняя отделка здания. Однако нехватка финансовых средств задерживает работы. Поэтому кто хочет оказать посильную помощь по завершению работ по строительству мечети можете позвонить по телефонам: 89822917392 или 89050383809. Эльза Рахимзяновна и ее помощники надеются завершить строительство в 2022 году – в год 1100-летия официального принятия Ислама Волжской Болгарией предками татар Поволжья и Урала и 100-летия Усть-Багарякской школы. Жители села планирует назвать мечеть именем великого татарского поэта Габдулы Тукая. Тем более в начале октября с.г. в с. Усть-Багаряк планируется проведение Всероссийской научно-практической конференции «Татары Уральского региона: история и современность. Село Усть-Багаряк и сельские поселения бассейнов рек Синара и Исеть: проблемы истории и культуры» (Третьи Уральские научно-краеведческие чтения), проводимой в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в РФ, проведения 1100-летия принятия Ислама предками татар и народов Поволжья и Урала в Волжской Болгарии, 30-летия Всемирного конгресса татар, 300-летия г. Екатеринбурга и г. Перми, 100-летия основания Усть-Багарякской (Нижнедеревенской) школы и 100-летия Усть-Багарякского сельского поселения, 315 (350)-летия села Усть-Багаряк и деревни Усманово, 25-летия открытия сельской мечети, 140-летия со дня рождения и 75-летия памяти учителя-просветителя, общественного деятеля, основателя и первого директора (1922-1937 гг.) школы в д. Нижняя (с. Усть-Багаряк) Камалова Жамалетдина Сиразетдиновича (1883-1937 гг.).

Отметим, что в селе Усть-Багаряк имеется площадь и улица Габдуллы Тукая и улица Мусы Джалиля. К 100-летию школы планируется издание книги, посвященной истории села Усть-Багаряк.

Кандидат исторических наук, профессор. Известный ученый, историк-археолог, востоковед и краевед Альберт Бурханов