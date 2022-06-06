Татарское книжное издательство приглашает москвичей на «Красную площадь»

На площадке «Регионы России» в павильоне № 16 «Таткнигоиздат» (место 16-17) выставил свыше 300 наименований книг (более 2 тыс. экз.).

Посетители уже с утра собрались у стенда татарстанского издательства, активно выбирая книги себе и детям. Изданий для малышей здесь представлено очень много, это и татарские сказки, и энциклопедии для самых маленьких, и азбуки.

По традиции ежегодно стенд республики посещает руководство Полпредства Татарстана. Генеральный директор Ильдар Сагдатшин рассказал заместителю Полпреда Михаилу Михалину о книжных новинках. Здесь можно приобрести научно-популярные и исторические издания, книги по краеведению и искусству, татарской кухне, разнообразные альбомы.

В ассортименте экспозиции представлены значимые издательские проекты последних двух лет, востребованные читателями:

– альбом «Татарская национальная кухня». Автор Е.Л. Яковлева, Е.Л. Матвеева и др.,

– книга-альбом «Резьба по дереву». Автор Хамит Латыпов;

– книга-альбом «Становление искусства татарской рукописной и печатной книги XVII – начала XX в.» Автор Ф.Г. Вагапова;

– книга «Как жили татары в средние века: история повседневности». Сост. Гибатдинов М.М., Муртазина Л.Р.;

– исторический роман Ольги Ивановой «Велика Орда»

– историческое издание под авторством Фаяза Хузина «Булгаро-татарские государства, знаменитые правители».

Фестиваль, который называют главным литературным событием нашей страны, работает до 6 июня включительно. В этом году он снова объединит издателей, писателей, поэтов, библиотекарей, актеров, музыкантов и, конечно же, десятки тысяч читателей.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Российской Федерации