Татарские ученые – так называется книга, посвященная жизни и научному творчеству выдающихся татарских ученых, начиная с XVIII века до наших дней. Красочно оформленная книга объемом 376 стр. ( в твердой обложке) издана в Москве в 2022 году Российской академией естественных наук (РАЕН) и Татарским центром содействия развитию академической науки в рамках 100-летия образования Татарской АССР и 1100-летию принятия Ислама Волжской Болгарией. Главный редактор книги академик РАН Р.И. Нигматуллин и ответственный редактор-составитель вице-президент РАЕН, доктор технических наук, профессор И.Р. Утямышев.

Спонсором издания являются религиозная организация мусульман «Милосердие» и имам-хатыйб Фатих (Фанис) Маратович Хузин.

В книге даны данные о 121 татарских ученых, живших в XVIII- нач.XX вв., советскую эпоху и в настоящее время в России и других странах, которые внесли особый вклад в фундаментальную науку, общественную и культурную жизнь татарского народа. В книге также даются данные о деятельности Академии наук Татарстана и ряда научно-исследовательских центрах, институтах и вузах Российской Федерации, в которых работали и продолжают работать выдающиеся татарские ученые, где формировались творческие группы и научные школы.

Авторы книги отмечают важность принятия в 922 году Волжской Болгарией в качестве официальной религии в развитии национальной государственности, татарского этноса, культуры и просвещения.

Большую роль в развитии культуры, просвещенности и научных знаний ислам сыграл в периоды Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского, Астраханского, Крымского, Сибирского, Касимовского ханств и других татарских государств.

Несмотря на жестокий национальный и духовный гнет, со второй половины XVI века и до конца XVIII века в царской России по отношению к татарам и мусульманам, татарская культура и духовность выжила и начала процветать в XIX – XX вв.

Особую роль в духовном подъеме народа сыграли великие ученые-просветители XIX-нач.XX вв. Ш. Марджани, Г. Баруди, Г. Курсави, Х. Атласи, Р. Фахретдин, И. Гаспринский и другие, которые внесли большой вклад в формирование мировоззрения татарского народа и народов мусульманского Востока.

В годы небывалого подъема активности советского народа в стране поднимается до высокого уровня культура, просвещение и наука.

Среди татарской интеллигенции появилось большое количество высокопрофессиональных ученых технического и естественного направления. В Татарстане и других регионах, где работали татарские ученые, развивают высокотехнологические предприятия и научные центры. Несмотря на потери в годы репрессий и Великой Отечественной войны татарские ученые внесли значительный вклад в развитие советской экономики, технику и науку, культуру и образование значительный вклад.

Среди выдающихся ученых-татар особое место занимают Раиль Сагдеев, Роберт Нигматуллин, Камиль Валеев, Эрик Галимов, Рашид Сюняев и многие другие.

Ученые до недавнего времени прошлого представляли элиту страны и народа и пользовались заслуженным уважением в обществе.

Колоссальный удар по науке был нанесен за последние десятилетия, который беспрецедентен по своим масштабам разрушения.

Сегодня в условиях глобального коммерциализированного мира изменилось положение науки и отношение к ней. Нет многих НИИ, оставшиеся работают не в полную силу, чувствуется слабость финансовых материальных и кадровых ресурсов. Процесс управления наукой чаще проводят некомпетентные управленцы.

Тем не менее в стране и в Татарстане имеется еще запас прочности, многие НИИ и вузы успешно ведут научную и образовательную деятельность, наличие высококвалифицированных специалистов, ученых, талантливых деятелей культуры и искусства является показателем зрелости и развития нации, является залогом будущего развития.

В настоящей книге представлены биографии 121 известных татарских ученых, которые работали в разных областях знаний, внесли большой вклад в науку, развитие нашей страны, формирование национального самосознания татарского народа, имели различные взгляды на жизнь, которая у многих драматична.

Среди таких известных ученых имена наших современников, живущих и творящих ныне в сфере науки, культуры и образования Татарстана и регионах Российской Федерации и зарубежья.

Отметим, что презентация названной книги с участием ответственного редактора-составителя и ученых РТ состоится 7 июня с.г. в 14.00 в ИА «Татаринформ» и 8 июня в 17.00 часов на базе средней школы №80 им. Каюма Насыри г. Казани уже с участием широкой научной и педагогической общественности столицы Татарстана.

Кандидат исторических наук, профессор. Известный ученый, историк-археолог, востоковед и краевед Альберт Бурханов