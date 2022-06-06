В г.Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский детский «Сабантуй»

Жителей и гостей города приглашают на многонациональный культурно-спортивный

праздник дружбы – детский “Сабантуй – 2022”. Он пройдет 19 июня в 12:00 часов в г. Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

В программе запланированы следующие мероприятия:

праздничное шествие

концерт детских творческих коллективов Сахалинской области, народные игры и состязания

призы, выставка прикладного искусства, национальной литературы и

сувениров

сувениров мастер-класс

дегустация блюд

Выставка детских рисунков “Мир сказок Габдуллы Тукая”

Турнир по татарской национальной борьбе “Көрәш” на кубок Камиля Шамильевича Исхакова

Детский мини-футбол на кубок памяти И. П. Фархутдинова

Социальный проект “Мы и наш город”

Татары Сахалина и Курил