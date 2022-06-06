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В г.Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский детский «Сабантуй»

В г.Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский детский «Сабантуй»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.06.2022 0 5

Жителей и гостей города приглашают на многонациональный культурно-спортивный
праздник дружбы – детский “Сабантуй – 2022”. Он пройдет 19 июня в 12:00 часов в г. Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.

В программе запланированы следующие мероприятия:

  • праздничное шествие
  • концерт детских творческих коллективов Сахалинской области, народные игры и состязания
  • призы, выставка прикладного искусства, национальной литературы и
    сувениров
  • мастер-класс
  • дегустация блюд
  • Выставка детских рисунков “Мир сказок Габдуллы Тукая”
  • Турнир по татарской национальной борьбе “Көрәш” на кубок Камиля Шамильевича Исхакова
  • Детский мини-футбол на кубок памяти И. П. Фархутдинова
  • Социальный проект “Мы и наш город”

Татары Сахалина и Курил

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