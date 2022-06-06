В г.Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский детский «Сабантуй»

Жителей и гостей города приглашают на многонациональный культурно-спортивный
праздник дружбы – детский “Сабантуй – 2022”. Он пройдет 19 июня в 12:00 часов в г. Южно-Сахалинске в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина.
В программе запланированы следующие мероприятия:
- праздничное шествие
- концерт детских творческих коллективов Сахалинской области, народные игры и состязания
- призы, выставка прикладного искусства, национальной литературы и
сувениров
- мастер-класс
- дегустация блюд
- Выставка детских рисунков “Мир сказок Габдуллы Тукая”
- Турнир по татарской национальной борьбе “Көрәш” на кубок Камиля Шамильевича Исхакова
- Детский мини-футбол на кубок памяти И. П. Фархутдинова
- Социальный проект “Мы и наш город”