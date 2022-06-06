Первый Сабантуй Узбекистана прошел в древнем Карши

Татаро-башкирский национальный культурный центр Кашкадарьинской области при поддержке областного хокимията, Каршинского городского хокимията, Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, Представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, областного управления и Каршинского городского отдела по делам культуры, областного управления Агентства по делам молодежи Республики Узбекистан, областного отделения творческого объединения «Тасвирий ойина», областного отделения ассоциации «Тадбиркор аёл», Каршинской специализированной школы искусств культуры, других социальных партнеров провел массовое культурно-просветительское мероприятие, посвященное народному празднику Сабантуй (Хабантуй).

28 мая 2022 года. Субботний вечер. Театральная площадь города Карши. Её украшают баннеры и плакаты на узбекском, русском и татарском языках, приглашающие на праздник. В центре композиции красочный плакат «Сабантуй котлы булсын!». Из динамиков звучат песни народов, населяющих многонациональный Узбекистан. Внимание зрителей привлекают колоритные костюмы представителей русского, туркменского, татаро-башкирского и других национальных культурных центров, выставки предметов быта и кулинарные блюда, представленные областным татаро-башкирским национальным культурным центром и его Чиракчинским районным филиалом, экспозиция изделий местных мастеров народно-прикладного творчества.

Эти и другие значительные приметы последней майской субботы 2022 года собрали на Театральной площади города Карши многочисленную заинтересованную аудиторию.

Мероприятие открыла директор центра Фирюза Ихсанова. Она рассказала о многовековых корнях праздника, включенного с 2002 года в Список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО, о традициях чествования Сабантуя (Хабантуя) в России и за ее пределами, в том числе в Узбекистане и пожелала участникам праздника в городе Карши здоровья, долгих лет жизни и неувядаемого оптимизма. Она подчеркнула значимость масштабных практических усилий, предпринимаемых Президентом Шавкатом Мирзиёевым, государственными и общественными организациями страны в сфере дальнейшего укрепления атмосферы дружбы и сотрудничества, межнационального согласия в Узбекистане, а также выразила свою сердечную благодарность Посольству Российской Федерации в Республике Узбекистан, Представительству Республики Татарстан в Республике Узбекистан, Всемирному конгрессу татар за всемерную поддержку центра.

Заслуженная артистка Татарстана Алина Сафиуллина познакомила аудиторию акции с Приветствием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова участникам и гостям праздника Сабантуй –2022 в регионах Российской Федерации и в зарубежье. В нем, в частности, говорится: «Сабантуй – это народный гимн крестьянскому труду, праздник плодородия и изобилия. Он неизменно дарит всем своим участникам и гостям радостное настроение и жизненный оптимизм, вдохновляет на творческие достижения и трудовые свершения. Где бы ни проживали представители татарского народа, Сабантуй был и остаётся для всех живой связующей нитью с родным языком, культурой и славными деяниями наших предков. <…> От всей души желаю участникам и гостям Сабантуя доброго здоровья и прекрасного настроения. Мира вам, счастья, здоровья, добра и благополучия!».

Праздничную программу открыла литературно-художественная композиция «Сабан туе – хезмәт һәм бәхет туе» на узбекском, русском и татарском языках в исполнении Амины Эгамбердиевой, Бахоры и Диёры Ибрагимовых, Равиля Олимова.

С очередной большой датой в жизни татаро-башкирской диаспоры Кашкадарьи участников мероприятия поздравили заведующий секретариатом заместителя хокима области по связям с общественными и религиозными организациями Фирдавс Саттаров, заместитель хокима города Карши по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе Фуркат Норматов, директор Чиракчинского районного филиала областного татаро-башкирского национального культурного центра Фархад Рахманов.

Аудиторию акции на башкирском языке поздравила активист центра Разиля Мухаметова.

Председатель областного отделения Русского культурного центра Республики Узбекистан Елена Кучеренко, представитель областного отделения Туркменского культурного центра Республики Узбекистан Тозагуль Андаева, выразив свои сердечные пожелания участникам мероприятия, исполнили задорные русские частушки и популярную туркменскую песню «Елпессе».

В исполнении солистов фольклорно-этнографических ансамблей «Ойдиной» и «Насаф» при Каршинском городском центре культуры и отдыха, а также юных дарований Каршинской специализированной школы искусств прозвучали узбекские песни, исполнены узбекские танцы, прозвучали популярные песни народов мира, исполнена танцевальная сюита «Дружба народов».

Бурными аплодисментами зрители отметили татарские танцы в исполнении самых юных солисток фольклорно-этнографического ансамбля «Кояш» при областном татаро-башкирском национальном культурном центре Диёры и Бахоры Ибрагимовых, популярную татарскую песню из репертуара выдающегося татарского певца Ильхама Шакирова «Чыгарсынмы каршы алырга» в исполнении активиста центра, инвалида первой группы Ильдара Рахматуллина.

В главном фокусе внимания аудитории были татарские песни в исполнении гостей из Казани, лауреатов международных конкурсов и фестивалей Руслана Хасанова и заслуженной артистки Республики Татарстан Алины Сафиуллиной.

Активистам областного татаро-башкирского национального культурного центра вручены памятные подарки Каршинского городского хокимията и благодарственные адреса областного управления республиканского агентства по делам молодежи.

– Этот красивый и веселый праздник надолго запомнится мне и моим друзьям своими задушевными песнями и зажигательными танцами, – сказала участница мероприятия, представительница татарской диаспоры Касанского района Земфира Махмутова. – Огромное удовольствие доставили мне выступления певцов Руслана Хасанова и Алины Сафиуллиной из Казани, юных солистов ансамбля «Кояш», татарская песня в исполнении Ильдара Рахматуллина, туркменские танцы…

Равиль Авилов

Карши, Узбекистан