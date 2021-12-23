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Организаторы игры по татарской культуре «Чикләвек» награждены дипломом Минпросвещения РФ

Организаторы игры по татарской культуре «Чикләвек» награждены дипломом Минпросвещения РФ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 23.12.2021 0 3

За организацию и проведение интеллектуальной игры «Чикләвек» («Орех»), посвященной татарской культуре, Совет молодежи при Полпредстве Татарстана наградили дипломом Министерства просвещения и Цифровой фабрики инноваций.

Церемония награждения прошла на всероссийской конференции «Народы России: уникальность, согласие, самоидентичность» в Москве.

Проект объявили лучшей практикой укрепления гражданской идентичности и межнационального согласия.
В ноябре интеллектуальное состязание прошло в столице России уже в шестой раз. Участие приняли 39 команд из различных стран и российских регионов.

«Чикләвек» — это первая и единственная интеллектуальная игра, которая проводится полностью на татарском языке и состоит из вопросов о татарском языке и литературе, истории и культуре татарского народа.

mon.tatarstan.ru

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