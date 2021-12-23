В ДУМ РТ определили лучших татарских проповедников

22 декабря), в резиденции Духовного управления мусульман Татарстана прошел межрегиональный конкурс «Оста вәгазьче». Творческое состязание было организовано с целью духовно-нравственного развития татаро-мусульманской молодежи и общества, совершенствования речевых навыков конкурсантов и навыков их публичных выступлений на татарском языке. Благодаря этому конкурсу организаторы выявили лучших молодых татарских проповедников. Конкурс организован в рамках Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане и в преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Ораторское мастерство проповедников оценивали отдельно среди женщин и мужчин. К участию в конкурсе не были допущены имамы, хазраты и преподаватели. Примечательно, что интерес к нынешнему конкурсу проявили и зарубежные татарские соотечественники: так, среди участников был Марат Нарбеков из Азербайджана, который рассказал свой вагаз дистанционно.

Открывая конкурс, заместитель муфтия Татарстана по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов прочитал аяты Куръана и совершил дуа. Затем участников ознакомили с условиями конкурса и членами жюри. В состав жюри во главе с заместителем муфтия Равилем хазратом Зуферовым вошли известный специалист по художественной речи, доктор филологических наук Гаптрауф Нуриев, редактор издательского дома “Хузур” Ленар Хамматов, специалист отдела дагвата ДУМ РТ Марсель Мингалеев.

В течение дня жюри оценивало мастерство порядка 50 участников в конференц-зале ДУМ РТ и в Галиевской мечети. Судьи оценивали их проповеди по 5 критериям. Организаторы обращали внимание на соответствие вагазов представленной теме, выбранному стилю, жанру, умение раскрыть тему за 5-7 минут, богатство, красоту и правильность речи и языка, темп и интонацию речи, умение поддерживать связь с аудиторией.

Победители определялись в возрастных группах 18-30 и 30-45 лет.

Среди проповедников 18-30 лет первое место занял Ислам Лутфуллин. Ему 25 лет, он родом из Кукморского района, живет в Казани, окончил экономический факультет РИИ, сейчас работает висцеральным специалистом. Он рассказал проповедь на тему «Современность и мусульманская семья». Среди парней 18-30 лет второе место занял Тимерхан Шайхутдинов из Казани, третье – Мухаммед Бикбаев.

Среди мужчин 30-45 лет не было равных Ильнуру Вафину из Лаишевского района. Он получил образование в Казанском высшем мусульманском медресе имени 1000-летия принятия ислама, ему 35 лет, в настоящее время он работает генеральным директором в сфере недвижимости. Ильнур выступил с проповедью на тему «Современные технологии для мусульман: полная польза или полный вред». Среди 30-45-летних второе место занял Марат Хайбуллин из Буинска, третье место – Раис Нигматзянов.

Умелые проповедницы-участницы конкурса собрались в Галиевской мечети. В конкурсе приняли участие проповедницы из Казани, Зеленодольска, Пестречинска, Буинска, Муслюмова, Рыбно-Слободского, Елабужского районов республики, некоторые — в онлайн-формате. Например, Наиля Исхакова из Москвы выступила с проповедью на тему “Охрана окружающей среды – обязательное деяние” через платформу Zoom. В качестве исключения и по просьбе участниц к конкурсу были допущены девушки с 14-лет. Ораторское мастерство участниц оценило жюри, в которое вошли председатель Союза мусульманок России Наиля ханум Зиганшина, руководитель центра “Мәрьям мәркәзе” Марьям ханум Забирова, редактор издательства “Хузур” ДУМ РТ Гульназ Ситдикова, доцент кафедры татарского языка и национальной культуры, кандидат филологических наук Венера Гарипова-Хасаншина.

Организатор конкурса, начальник отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова, поприветствовав мусульманок, отметила, что цель конкурса – выявить людей, умеющих правильно выражать свое мнение на литературном татарском языке. Она сообщила, что участники конкурса “Оста вәгазьче”, проводимого в этом году, — разного возраста и каждому предоставляется возможность высказать свое мнение.

Надо отметить, что мусульманки попытались по-своему раскрыть такие темы, как «Родной язык – аманат Аллаха», «Современные технологии: хорошие они или плохие», «Исламский взгляд на западную модель общества потребления». «Современность и мусульманская семья», обозначить проблемы и показать пути их решения. Мусульманки очень серьезно подошли к подготовке своих проповедей: они были содержательны, насыщены аятами Куръана и хадисами, содержали высказывания великих татарских богословов и мыслителей, таких как Шигабутдин Марджани и Ризаэддин Фахреддин, примеры из духовного наследия, жизни, даже собственные стихи.

Среди мусульманок было много желающих рассказать интересные проповеди. В выступлениях чувствовалось стремление всесторонне раскрыть тему, оценить проблему как в Исламской плоскости, так и с светской точки зрения. И самое главное – практическое раскрытие этих тем оказалось полезным для всех, кто пришел на конкурс. Пока одни проповедовали, другие слушали. Так, например, мусульманки в своих проповедях, посвященных использованию современных технологий, отметили пользу использования современных гаджетов в целях распространения исламских ценностей, обучения, в том числе организации онлайн-курсов.

dumrt.ru