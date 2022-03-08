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Поздравление В.Г. Шайхразиева с Международным женским днем

Поздравление В.Г. Шайхразиева с Международным женским днем

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 08.03.2022 0 7

Дорогие наши женщины!

От имени Национального совета Всемирного конгресса татар и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта! Пусть замечательный праздник весны – Международный женский день – будет наполнен прекрасными цветами, счастливыми улыбками и святыми пожеланиями в ваш адрес.
У татар издавна существует традиция проявлять уважение и внимание к женщинам, поэтому мы не можем представить себе жизнь без прекрасной половины человечества. Женщина является хранительницей домашнего очага, семейного покоя и благополучия. Мы благодарны вам за воспитание в детях любви к своей культуре, к духовным ценностям.
Дорогие мамы, бабушки, сестры, супруги, друзья, коллеги! Я от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пусть весеннее солнце радует вас теплыми лучами, пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие! С праздником!

С искренними пожеланиями,

Заместитель Премьер-министра РТ,
Председатель Национального совета
Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев

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