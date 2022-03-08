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Татары Узбекистана поздравляют с Международным женским днем

Татары Узбекистана поздравляют с Международным женским днем

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.03.2022 0 5

С замечательным весенним праздником наших соотечественниц поздравил  председатель Совета аксакалов Общественного культурно-просветительского центра татар Узбекистана Рим Гиниятуллин.

Мы поздравляем всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем! Наши бабушки, матери, жены, сестры, дочери, подруги! Вы наша опора и поддержка, и мы обязаны беречь их каждый день!

В народе есть такое мудрое выражение: «бола отасиз колса, у отасиз бола, онасиз колса, у етим» – «ребёнок без отца, безотцовщина, а без матери сирота». 

От имени наших соотечественников и земляков,

проживающих в Республике Узбекистан

Рим Гиниятуллин

Всемирный конгресс татар присоединяется к этим светлым пожеланиям.

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