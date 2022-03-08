Татары Узбекистана поздравляют с Международным женским днем

С замечательным весенним праздником наших соотечественниц поздравил председатель Совета аксакалов Общественного культурно-просветительского центра татар Узбекистана Рим Гиниятуллин.

Мы поздравляем всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем! Наши бабушки, матери, жены, сестры, дочери, подруги! Вы наша опора и поддержка, и мы обязаны беречь их каждый день!

В народе есть такое мудрое выражение: «бола отасиз колса, у отасиз бола, онасиз колса, у етим» – «ребёнок без отца, безотцовщина, а без матери сирота».

От имени наших соотечественников и земляков,

проживающих в Республике Узбекистан

Рим Гиниятуллин