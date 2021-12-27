Представлен очередной выпуск «Календаря памятных дат и событий Татарстана» на 2022 год

Отделом татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки РТ подготовлен очередной выпуск «Календарь памятных дат и событий Татарстана» на 2022 год.

«Календарь памятных дат и событий Татарстана» ежегодно издаётся с конца 50-х годов прошлого века Национальной библиотекой РТ. В нем собраны основные события и факты общественной, политической, культурной жизни республики, татарского народа, а также юбилеи писателей, деятелей культуры и искусства, науки и образования.

Календарь адресован работникам библиотек, музеев, радио, телевидения и печати, учителям, краеведам. Его электронный вариант доступен на сайте Национальной библиотеки Республики Татарстан.

Сотрудники отдела татарской и краеведческой литературы Национальной библиотеки Республики Татарстан всегда готовы предоставить необходимую вам информацию и ответить на любые вопросы, касающиеся знаменательных и памятных дат республики.

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