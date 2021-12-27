Менделеевскому хореографическому коллективу «Шаян» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено народному хореографическому коллективу «Шаян» муниципального автономного учреждения «Дворец культуры им.Сергея Гассара» из г.Менделеевск Республики Татарстан.

В 2021 году коллективу исполнилось 45 лет. Коллектив был создан в 1976 году в городе Менделеевск Основателем, бессменным руководителем коллектива является заслуженный работник культуры РТ, лауреат международных и Всероссийских конкурсов Накия Насифуллина. В настоящее время в коллективе 7 групп, в которых занимаются более трёхсот детей: дошкольники, учащиеся школ, студенты учебных заведений и работающая молодежь.

Приказ о присвоении звания «Заслуженный коллектив народного творчества» от 24 декабря 2021 года подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова. Звание присваивается Министерством культуры РФ за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России сроком на 5 лет. Каждый субъект РФ имеет право выдвигать не более одного коллектива в год.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено 32 любительским коллективам из Республики Адыгея, Бурятии, Республики Крым, Татарстана, Чувашии, Камчатского, Красноярского, Пермского краев, Амурская, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новосибирской Омской Пензенской, Сахалинской, Смоленской, Тверской, Тюменской областей, Санкт-Петербурга Севастополя, ХМАО — Югры.

mincult.tatarstan.ru