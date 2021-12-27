В Пестречинском районе в Год родных языков проведено более тысячи мероприятий

В Пестречинском районе Татарстана в Год родных языков и национального единства проведены 1354 мероприятия и выиграны крупные гранты, направленные на содействие сохранению языкового многообразия Татарстана в 2021 году. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в администрации района.

В номинации «Лучший проект в области сохранения нематериального культурного наследия» Пестречинская центральная клубная система выиграла 500 тыс. рублей на создание лаборатории этномузыки «Дәррәү».

В номинации «Лучший мультимедийный (анимационный) проект на языках народов, проживающих на территории Татарстана» полумиллионного гранта удостоилась Пестречинская центральная библиотечная система. В 2022 году в Пестрецах появится студия мультипликации «Многонациональные краски села».

Помимо этого, в будущем году в Пестречинской детской школе искусств будет оборудован виртуальный концертный зал. На его создание в рамках национального проекта «Культура» направлено 500 тыс. рублей. ДШИ победила в номинации «Лучшая инновационная форма информационно-просветительского мероприятия».

Победа в номинации «Лучший проект по популяризации, сохранению и развитию национального музыкально-хореографического искусства, народных музыкальных традиций» досталась музею Гаврилова за фестиваль «Голос Победы». Сумма гранта также составила 500 тыс. рублей.

В образовательных организациях проведены классные часы и открытые уроки. Были созданы мультфильмы на родном языке, представлены выставки книг великих писателей разных народов, прошли утренники, круглые столы, литературные марафоны и различные фестивали.

Национальные проекты реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина и направлены на улучшение качества жизни граждан страны.

tatar-inform.ru