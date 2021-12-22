Региональная премия за достижения в области татарской культуры и искусства Омской области

11 декабря 2021 года в городе Омске были подведены итоги Региональной премии за достижения в области татарской культуры и искусства Омской области. Учредителями Премии является Региональная молодежная общественная организация Омской области «Союз татарской молодежи «АЮ» («Медведь»).

В номинации «Лучший проект» победила Сатышева Гульшат Мунировна – методист Центра татарской культуры «Нур» ОНК «Дом Дружбы» МБУК ТКДЦ «Север» с проектом «Конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках».

С 2011 года Центр татарской культуры «Нур» Объединения национальных культур «Дом дружбы» города Тары Омской области проводит конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках». В настоящее время сохранение и развитие языковых и культурных традиций многочисленных национальностей, проживающих на территории России, является очень важной задачей. Самобытность любого народа начинается с его языка. Родной язык является связующим звеном, помогающим представителям любого народа сохранить свою самоидентификацию и культуру. Каждый язык, независимо от того, кому он принадлежит – многочисленной нации или малочисленному народу — это настоящая драгоценность, и мы должны ее беречь. Именно поэтому обойти стороной такую проблему, как сохранение и развитие родного языка, невозможно. Наш проект является той небольшой составляющей в решении этой значимой проблемы.

Целю данного конкурса, является, сохранение и развитие родного языка. Задачи, которые решаются в ходе реализации данного проекта: воспитание нравственно-патриотических чувств у школьников и учащейся молодежи через приобщение к миру татарской поэзии и ценностям национальной культуры; формирование у подрастающего поколения нравственных основ личности; популяризация творческого наследия Мусы Джалиля, повышение интереса к творчеству писателей – фронтовиков; создание условий для творческой самореализации; выявление талантливых чтецов, предоставление им возможности для самовыражения.

Межрайонный конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках» стал значимым в Тарском районе среди образовательных учреждений, он приобрел известность в Омском регионе, ежегодно о результатах Конкурса методист Центра татарской культуры Гульшат Мунировна Сатышева пишет в областную газету «Татарский мир» «Татар дөньясы», в районную газету «Тарское Прииртышье». С каждым годом увеличивается число участников. Конкурс проходит в городе Таре Омской области. Целевая аудитория – школьники, студенты.

Методист Центра татарской культуры

ОНК «Дома дружбы» г.Тары Омской области – Сатышева Г.М.