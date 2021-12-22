В Казани подвели итоги Всероссийской олимпиады по исламским наукам и арабскому языку

21 декабря, в здании Дома дружбы народов Татарстана подвели итоги Всероссийской олимпиады по исламским наукам и арабскому языку среди студентов мусульманских учебных заведений. Церемония награждения победителей прошла с участием руководителей высших мусульманских учебных заведений и медресе России.

В приветственном слове заместитель муфтия Татарстана по образованию, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухаметшин поделился планами проведения Всероссийской олимпиады в следующем году в рамках 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Он отметил, что с каждым годом география мероприятия расширяется, в ней принимают участие шакирды крупнейших и ведущих мусульманских учебных заведений России. В этом году в олимпиаде приняли участие представители 12 вузов и 23 медресе. “Участники олимпиады – это студенты учебных заведений, стоящих в первых рядах российской системы мусульманского образования. В этом году к нашей олимпиаде проявили интерес коллеги из Объединенных Арабских Эмиратов: приехала делегация из университета гуманитарных наук имени Мухаммеда бин Зайеда. Гости ознакомились с уровнем знаний студентов мусульманских учебных заведений России”, – Рафик хазрат Мухаметшин.

От имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина гостей и участников олимпиады поприветствовал его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов. В своем обращении он отметил, что в России и Татарстане сегодня создана развитая система исламского образования — знания об исламе здесь можно получить от основ до академического уровня: «Результатом работы этой системы являются высоко подготовленные студенты-участники всероссийской олимпиады».

В ходе сегодняшней церемонии ректоры учебных заведений во время выступлений также выразили свои поздравления заместителю муфтию, ректору РИИ и КИУ Рафику хазрату Мухамметшину в связи переизбранием на следующие 5 лет на пост председателя совета исламского образования России. Очередное заседание Совета прошло сегодня в Казани.

Далее торжество перешло к церемонии награждения победителей и призеров в номинациях «Арабский язык», «Исламское право (шафиитский мазхаб)», «Исламское право (ханафитский мазхаб)», «Исламское право (медресе)», «Основы религии».

Отрадно, что среди них оказались также шакирды татарстанских учебных заведений. Так, в номинации «Исламское право (ханафитский мазхаб)» победителем стал Асан Осмагамбетов из КИУ, обладателем третьего места – Мухамметгали Корбанов из КИУ. В номинации «Исламское право (медресе)» 3 место заняла студентка уруссинского медресе “Фанис” Илалова Динара. Специального приза мэрии Казани удостоилась студентка того же медресе Язгуль Аетбаева.

dumrt.ru