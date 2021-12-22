В Казани прошел Гала-концерт Межрегионального конкурса-фестиваля песен на родном языке «Голос Амадины»

18 декабря в Казани прошел Гала-концерт Межрегионального конкурса-фестиваля песен на родном языке «Голос Амадины».

Одним из победителей конкурса стала студентка 1 курса кафедры этнохудожественного творчества и музыкального образования Казанского государственного института культуры Нажимова Карина. Руководитель – Эльвира Галиуллина.

В качестве почетных гостей Гала-концерт посетили: заместитель руководителя департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики – Евгений Петрович Ефимов; Заместитель министра культуры Республики Татарстан – Дамир Данилович Натфуллин; директор Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Республики Татарстан, Председатель совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан – Тимур Рафкатович Кадыров.

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