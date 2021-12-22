В 2021 году муфтиятом реализовано 15 проектов для молодежи

Духовным управлением мусульман РТ реализовано 15 проектов для молодежи. В них приняли участие около 3 тысяч парней и девушек. С такими результатами завершает муфтият свою деятельность в области реализации молодежной политики календарный 2021 год.

Среди наиболее важных инициатив ДУМ РТ для консолидации мусульманской молодежи – Зимний и Летний форумы мусульманской молодежи, форум «30/40», «Школа одного дня», «Лекторий», проект для мужчин «IMAN», проекты для женщин «Яшь килен», «Затлы мәҗлес», социальная акция «Подари бумаге жизнь», проект «Чистая мечеть», а также встречи муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина с мусульманской молодежью, специальные стипендии муфтия лучшим шакирдам мусульманских учебных заведений РТ и др. Новым молодежным начинанием 2021 года стали интеллектуальные игры-поединки «MuslimQuiz».

Особенно важным направлением молодежной политики ДУМ РТ является развитие движения мусульманских волонтеров. На сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1000 человек. Их возраст – от 14 до 80 лет. В числе прочего они принимают участие в организации и проведении крупнейших традиционных проектов: Республиканского ифтара, «Болгар жыены», марафона «Рамадан – месяц добрых дел», сборе и распределении мяса курбан и гушр-садаки для нуждающихся. Кроме того, волонтеры генерируют собственные социальные активности, такие как «Школа одного дня», «Лекторий» и «Чистая мечеть». Например, в этом году в акции «Чистая мечеть» приняли участие свыше 200 волонтеров, которые провели субботники в 23-ти мечетях.

Большой популярностью пользовался также «Лекторий» – проект, посвященный актуальным вопросам современной жизни мусульман. В его рамках спикеры прочитали 11 публичных лекций об истинных ценностях и смыслах ислама и против негативных стереотипов об исламе: «ТОП-10 заблуждений об Исламе», «Вера и разум: противоречит ли Куръан науке?», «Теория эволюции: исламский взгляд», «Ислам и феминизм», «Осторожно: секты!» и др. Данный проект охватил порядка 500 человек.

Кроме того, с целью мотивирования студентов медресе и исламских вузов Татарстана на хорошую учебу, выявления наиболее талантливых ребят и привлечения их для дальнейшей профессиональной деятельности в республике в 2021 году были вручены ежегодные специальные стипендии муфтия Татарстана для лучших 8 студентов и прошла Республиканская олимпиада среди профессиональных мусульманских учебных заведений (медресе) Татарстана по исламским дисциплинам и арабскому языку, а также по татарскому языку, литературе и истории.

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