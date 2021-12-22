В Ярославле прошел конкурс Мисс «Ассамблея Народов России»

19 декабря настоящий парад красоты и творчества во Дворце Молодёжи г. Ярославля. Здесь прошёл конкурс Мисс «Ассамблея Народов России». Конкурс, который организует Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации “Ассамблея народов России”, прошел уже 14 раз.

В конкурсе участвуют девушки из разных национальностей. Знакомят зрителей с культурой своего народа. В этом году за главный приз конкурса состязались 10 девушек. Перед началом мероприятия с ними занимались около двух месяцев, в рамках подготовки к конкурсу проходили репетиции творческих номеров. Девушки представляли русскую, белорусскую, армянскую, татарскую, осетинскую, узбекскую и азербайджанскую и другие культуры.

Татарскую культуру на конкурсе представила Мудрова Диана Руслановна, соединив в своем образе самые яркие и колоритные черты нашей нации.

Как и можно было ожидать, самым интригующим испытанием было первое. Кроме звучащей «визитной карточки» в стихах и прозе, красавицы непринужденно показывали свою вовлечённость в жизнь, рассказывали о себе, своей семье, мечтах и увлечениях. Затем конкурсантки показывали истоки народов России. После искрометных танцев и исполнений песен, вечер завершился дефиле в бальных платьях.

Зрители и жюри конкурса оценили национальные костюмы девушек, прослушали легенды и мифы разных народов, стали зрителями настоящего бала!

Диана Мудрова прекрасно раскрыла тему “Бишек җырлары” и спела колыбельную песню на этапе истоков народного творчества. Во время исполнения песни Гузель Уразовой «Нигэ болай» самые маленькие девочки поддержали её прекрасным танцем. Диана получила звание «Мисс очарованье». Желаем новых творческих успехов! ОО «РНКАТ ЯО» выражает благодарность за участие в конкурсе.