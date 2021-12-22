Объявляется прием заявок на Казанский фестиваль мусульманского кино

С 1 января 2022 года стартует прием заявок на XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Сбор заявок продлится до 1 июня 2022 года. КМФМК-2022 пройдет в Казани с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

Согласно регламенту КМФМК-2022, желающие представить свой фильм для участия в фестивале, должны официально заявить об этом в Дирекцию не позднее 1 июня 2022 года. Отборочная комиссия закончит свою работу к началу июля, после чего будет обнародована конкурсная программа. Состав отборочной комиссии по сравнению с предыдущим годом изменений не претерпел – это казахский киновед и кинокритик, президент Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнара Абикеева, доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке (Германия) и историк, культуролог, директор Нового института культурологии Нина Кочеляева (Россия).

В конкурсной программе Казанского кинофестиваля могут участвовать полнометражные и короткометражные игровые фильмы, а также короткометражные и полнометражные документальные фильмы. В конкурсную программу фестиваля включаются российские и зарубежные картины, отобранные комиссией, отражающие общечеловеческие духовно-нравственные ценности и культурные традиции, несущие идеи миротворчества, веротерпимости и гуманизма.

Помимо конкурсной программы зрителей ожидает обширная внеконкурсная и параллельная программы. Внеконкурсная программа представляет лучшие образцы российского. зарубежного игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические программы.

Как рассказала исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова, основной акцент грядущего фестиваля будет сделан на значимой для мусульман России дате – 1100-летии принятия ислама в Волжской Булгарии. Зрителей ожидает подборка этнических фильмов, которую сформирует кинокритик Сергей Анашкин. Кроме того, продолжится традиция проведения тематических круглых столов с участием представителей российских и зарубежных киношкол, начатая в 2019 году. Участники обсудят актуальную тему «Кино и образование: международный опыт».

Питчинг кинопроектов, который стартовал 2019 году, продолжит свою работу, как и Региональный кинорынок, который стал визитной карточкой прошлого кинофестиваля.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан.

Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, Централизованная мусульманская религиозная организация Совет муфтиев России, Исполнительный комитет муниципального образования города Казани. Организатором фестиваля является «Татаркино» совместно с Региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» Республики Татарстан.

За время существования фестиваль приобрел статус престижного форума кинематографистов, стал неотъемлемым атрибутом культурной жизни Казани, мероприятием, способствующим укреплению имиджа Казани как культурной столицы. Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

tatarkino.ru