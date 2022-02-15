Рустам Минниханов показал в соцсетях ролик с историей из жизни певца Ильгама Шакирова

Ролик с историей из жизни народного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова презентовал для своих подписчиков в соцсетях президент Татарстана Рустам Минниханов.

«В день рождения Ильгам абый Шакирова стартует цикл историй из жизни наших выдающихся земляков от студии «Абау»», — рассказал в публикации татарстанский лидер.

Справка

Ильгам Шакиров родился 15 февраля 1935 года в деревне Яна-Буляк Ворошиловского района Татарской АССР. Выпускник Казанской государственной консерватории по специальности вокал.

С 1960-года являлся ведущим солистом-вокалистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Ильгам Шакиров скончался 16 января 2019 года в Республиканской клинической больнице в Казани.

tnv.ru