В Татарстане выберут лучшего учителя татарского языка из 12 педагогов других регионов РФ

В финале всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» примут участие 12 педагогов из других регионов России.

«Параллельно с зональным этапом проходит заочный этап конкурса для учителей татарского языка и литературы из других субъектов РФ. Они предоставляют жюри электронное портфолио и видеозапись урока татарского языка или татарской литературы. По результатам этого этапа 12 педагогов, набравших наибольшее количество баллов, примут участие в заключительном туре», – отметили в министерстве.

Зональный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель татарского языка и литературы» начался 10 февраля и продлится до 4 марта. Участники проводят урок татарского языка или татарской литературы, а также мастер-класс, демонстрирующий эффективность методов работы на практике.

Всего в заключительном этапе в Казани, который пройдет 21 – 25 марта, будут участвовать двадцать педагогов.

tatar-inform.ru