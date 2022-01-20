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Стартует Межрегиональный конкурс среди татарских женщин “ХАНЫМ-БИКӘ 2022”

Стартует Межрегиональный конкурс среди татарских женщин “ХАНЫМ-БИКӘ 2022”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 20.01.2022 0 4

В целях повышения интереса к татарской народной культуре, истории татарского народа объявляется о начале Межрегионального конкурса среди татарских женщин “ХАНЫМ-БИКӘ 2022”. Конкурс проводится в рамках V открытого областного татарского форума “Татарская культура. Взгляд в будущее”.

Задачи Конкурса:

  • демонстрация народных традиций, многообразия национальной культуры, способной быть духовным стержнем и ориентиром в межнациональных и межкультурных связях и коммуникациях;
  • раскрытие лучших качеств татарской женщины через восприятие и осознание социального статуса во всем многообразии её социальных ролей: матери, жены, сестры, подруги и др. в условиях современности.

Требования к участницам: знание татарского языка, татарских традиций и обычаев, истории, культуры татарского народа.

Фестиваль проводится в II этапа. Отборочный тур продлится до 24 января 2022г.

Учредителями конкурса являются Конгресс татар Кировской области, Администрация города Вятские Поляны.

С подробностями Конкурса можно ознакомиться в Положении.

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