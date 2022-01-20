19 января, в Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани», прошел круглый стол «Традиции татарского предпринимательства».

В честь дня рождения Ш. Марджани, Казанская Соборная мечеть «Аль-Марджани» организовало декаду мероприятий.

С приветственной речью открыл круглый стол имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» Мансур хазрат Джалялетдин. Он поблагодарил присутствующих, за принятое приглашение и рассказал о многогранной деятельности Шигабутдина Марджани. Мансур хазрат ознакомил с деятельностью мечети, обозначил значимость взаимовыгодного сотрудничества религиозных деятелей и предпринимателей.

Докладчиком выступил директор института истории им. Ш. Марджани – Радик Салихов. Он рассказал об истории мечети «Аль-Марджани», о татарских купцах и их деятельности, о жизни татарского народа в период правления Екатерины II и об учениках Шигабутдина Марджани.

Радик Салихов: «Мечеть «Аль-Марджани» была построена с разрешения Екатерины II, по просьбе богатых купцов и предпринимателей, которые жили в Татарской слободе. Именно с этого момента, с мая 1767 года ислам в России начинает новый отсчет. Нельзя не отметить вклад Шигабутдина Марджани, пройдя школу Шигабутдин хазрата многие религиозные деятели и купцы посвятили свои жизни служению обществу и народу, так как хазрат призывал к этому. Ученики Марджани одними из первых приобрели автомобили, открывали первые предприятия, открывали школы и медресе, начали выпускать первую газету». После речи о фондах и вакфах, родильных домах для мусульманок, доходных домах, действующих во времена Ш. Марджани, участники поддержали идею возрождения данных организаций.

Так же слово предоставили представителям малого и среднего бизнеса.

Предприниматель Айрат Гимадутдинов высказался о необходимости данного мероприятия, рассказал о том, что в эту мечеть ходил его дедушка и она близка его сердцу, а себя он безусловно считает другом мечети.

Бизнесмен Назгат Магрифатуллин: «Выражаю благодарность и Мансур хазрату и всем гостям, которые принимали участие на круглом столе. Каждый предприниматель, который пришел сегодня, внес свой большой вклад в жизнь мусульманской уммы. Кто-то построил мечеть, кто-то медресе, и участвующих в таких благих делах не мало. Пусть Всевышний будет доволен ими».

Руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар – Фарид Мифтахов: «Мы, как предприниматели, живущие в Казани, и я, как представитель отделения Всемирного конгресса татар, благодарим за организацию такого мероприятия. Это большой труд и мечети Марджани, и института истории. То, что такие мероприятия проводятся, это значит, что о нашем будущем думают».

Первый вице-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ – Роберт Закиров выступил с предложением создать попечительский совет для восстановления традиций татарского предпринимательства и продолжения деятельности великого ученого Ш. Марджани.