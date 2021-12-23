Татарскую мечеть воссоздают в музее Тальцы под Иркутском

В Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» строят экспозиционную зону, посвященную переселенцам в Сибирь во время столыпинской аграрной реформы. Это будет целая улица, на которой расположатся татарская мечеть, костёл и дома представителей разных национальностей. Это поляки, голендры, белорусы, украинцы, татары.

Сейчас идет строительство татарской мечети. Точно такая же находилась в селении Нижняя Слобода Жигаловского района, она была построена во второй половине XIX века. Это одноэтажная постройка с сенями, вестибюлем и молитвенным залом. В следующем году в ней создадут экспозицию.

Всего в переселенческой зоне будет восемь объектов. “Это типичные дома, в которых жили представители разных национальностей. Сотрудники музея искали их по территории всей Иркутской области. После решения вопросов с документами и правом собственности, здания разбирают, перевозят в музей, здесь собирают и наполняют характерными деталями интерьера, – отметил директор Архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов”.

irk.today