Татары Пензы принимают участие в VI Всероссийском форуме татарских краеведов ​

С 4 по 10 сентября в Омской области проходит ​ VI Всероссийский форум татарских краеведов ​ «Татарская городская слобода и татарское село в регионах Сибири, Урало-Поволжья и Евразии, как база единства народа и основа сохранения и развития современной экономики и национальной культуры. Прошлое, настоящее и перспективы развития (в рамках стратегии сохранения, развития и расцвета татарских населенных пунктов в Российской Федерации Сибири, Урало-Поволжья и Евразии)».

В первый день работы форума приняли участие более 150 участников с разных регионов РФ.

Заседания секций посвящены проблемам истории и культуры Сибири, Урала и Поволжья, вопросам изучения и сохранения памятников историко-культурного наследия, а также вопросам составления родословной, изучению жизни и деятельности земляков – выдающихся представителей татарского народа и другим темам.

Региональную общественную организацию ​ «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» представила заместитель председателя РОО ТНКА ПО ​учитель истории и обществознания Самочкина Гульназ Хуснулловна с докладом «История семьи и семейных корнях А. И. Куприна из рода татарских князей Кулунчак».

После плодотворной работы участники, в рамках форума, исследователи и ознакомились с достопримечательностями города Омска: Омская крепость, Историко-краеведческий ​ музей Городской музей искусства Омска. Вечером в Доме Дружбы состоялся великолепный концерт с участием лучших исполнителей и хореографических коллективов Омской области.

Татарская автономия Пензенской области