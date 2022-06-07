В День России победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дадут большой концерт в Казанском Кремле

В День России, 12 июня в 12.00 часов в Казанском Кремле состоится большой праздничный концерт лауреатов и победителей Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».

Фестиваль проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Для жителей и гостей столицы Татарстана выступят около 400 юных артистов, которые покажут свои лучшие номера. Здесь будут представлены победители во всех номинациях фестиваля – в конферансе, вокале, хореографии. Напомним, что только в этом году жюри просмотрело более 10 тысяч номеров, в которых свои творческие достижения продемонстрировали 64 тысяч детей со всей республики.

«Для нас это грандиозное, долгожданное событие, – говорит Наталья Смирнова, исполнительный директор фестиваля. – Для самих детей со всего Татарстана это уникальная возможность выступить в стенах древнего Кремля, вновь окунуться в атмосферу творческого общения, они ждут этого момента целый год. Для всего нашего фестивального движения концерт в Казанском Кремле уже стал доброй традицией. Мы тщательно готовимся к нему, подбираем репертуар, соответствующий празднику дня России. Для ребят это и радость и большая ответственность, и особая честь показать свой талант в Кремле. Для зрителей это прекрасная возможность в течение 3 часов познакомиться с лучшими коллективами, которые есть в республике на сегодняшний день. Ведь не все могут попасть в «УНИКС» или «Пирамиду» на гала-концерт фестиваля. Завершится мероприятие совместным исполнением гимна «Созвездия», песней «Дискотека Солнца».

В этот день на сцену выйдут ансамбль танца «Татарстан» из Набережных Челнов, они стали обладателями гран-при прошлого года, вокальный хореографический ансамбль «Мирас» из Заинска, образцовый детский хореографический коллектив «Камские Звездочки» из Рыбной Слободы, вокальный квартет «Аншлаг» из Зеленодольска. И это далеко не все участники грандиозного праздника, который начнется 12 июня в 12 часов дня в стенах Казанского Кремля.

Вход на концерт свободный. Концерт пройдёт под лозунгом «Национальный проект многонационального Татарстана».

Справка:

Фестиваль развивается уже 22 года. Его школу прошли более 1 миллиона 200 тысяч участников. Многие победители конкурса разных лет реализовали себя в творчестве, обрели известность и заслуженное признание.

Фестивальное движение признано Президентом России Владимиром Путиным, а сам фестиваль приобрел всероссийское значение. Концерты «Созвездия – Йолдызлык» с успехом проходят в Москве, Севастополе, Гаджиево, Санкт-Петербурге, знаменитом «Артеке», по городам Крыма. При этом, движение является визитной карточкой молодежи нашей республики, демонстрирует всей России культурный потенциал и творческие достижения юных татарстанцев.

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