В Сургуте после двухлетнего перерыва прошел XXIII фестиваль национальных культур «Соцветие»

Колоритные танцы, веселые песни, игры, дегустация блюд, ярмарка ремесленных изделий – все это любимый горожанами праздник «Соцветие». Представителями народов была продемонстрирована национальная кухня, костюмы, танцы и музыка. У сургутян была возможность познакомиться с национальными обычаями народов, проживающими в городе.

Начался праздник с хоровода представителей национальных общественных организаций возле инсталляции «Древо языков». Композиция символизировала единение всех народов и происхождение от одного корня. За вклад в сохранение национальной культуры председатели обществ были отмечены памятными дипломами.

Глава Сургута Андрей Филатов тепло поприветствовал участников и заглянул в гости на каждую национальную площадку, в том числе и на этническую площадку Национально-культурной автономии татар г. Сургута. Гостеприимный татарский народ встретил дорогих гостей заводными песнями и танцами, угостил национальными блюдами и вкусным чаем.