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В Казани открылась мемориальная доска первому председателю Конституционного суда РТ

В Казани открылась мемориальная доска первому председателю Конституционного суда РТ

в Новости, Слайдер, Личности, Главные новости, 24.12.2021 0 2

Вчера у здания Конституционного суда Татарстана прошла церемония открытия мемориальной доски Сайфихану Нафиеву. Он стал первым председателем Конституционного суда РТ и занимал должность с июня 2000 по август 2004 года. Участником церемонии стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель РТ отметил большой вклад, который Сайфихан Нафиев внес в создание органа конституционного контроля. Его деятельность была направлена на обеспечение верховенства закона, защиту основных прав и свобод человека и гражданина.

«Мемориальная доска Сайфихану Нафиеву — это знак искренней благодарности человеку, беззаветно преданному своему делу, выдающемуся профессионалу, воспитавшему несколько поколений юристов Республики Татарстан», — отмечается в сообщении пресс-службы Президента республики.

Участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске, а также ознакомились с выставкой, посвященной герою мероприятия. В заключение председатель Конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов передал трудовую книжку Сайфихана Нафиева его сыну.

tatar-inform.ru

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