В Орджоникидзевском пройдут Тукаевские чтения

20 апреля в 14.00 в Центре культуры «Орджоникидзевский» (ул. Кировградская,11) состоится творческая программа, приуроченная ко дню рождения великого татарского поэта Г. Тукая.

Габдулла Тукай прожил всего 26 лет, но за это время он издал около 30 томов стихов. Он одним из первых в Казани стал писать для детей и выпустил несколько трудов о татарском фольклоре. В переводах Тукая татарский народ познакомился с творчеством Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, многие его произведения стали основой для песен, а балет по поэме «Шурале» ставили на сцене Мариинского и Большого театров.

Участниками чтений станут: Народный коллектив ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз», Народный коллектив фольклорно-хореографический ансамбль «Яндар Памаш», Народный хор ветеранов «Ландыш».

В честь дня рождения на сцене прозвучат стихи и песни Тукая на татарском и русском языках.

Вход свободный!

Подробности по телефону: (343) 305-30-35.

tatur.tatarstan.ru