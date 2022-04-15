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В Санкт-Петербурге проведут мастер-класс по росписи в татарском стиле

В Санкт-Петербурге проведут мастер-класс по росписи в татарском стиле

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.04.2022 0 6

Юлия Хохлова приглашает  на мастер-класс по росписи сумок шопперов в татарском стиле краской по ткани кистью. За основу в качестве рисунка выбран стилизованный тюльпан.

На мастер-классе Юлия также расскажет, почему именно тюльпан имеет особо сакральный смысл. Такие сумки получаются очень оригинальными и стильными.

16 апреля в 12.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.25.

Организатор-Татаро-башкирское национально-культурное общественное объединение «ПИТЕР БУЙЛАРЫ», администратор — Юлия Хучашева.

Деятельность объединения «Питер буйлары» направлена на вовлечение татар и башкир Санкт-Петербурга в национальные культурно-массовые мероприятия, организуемые как самим объединением «Питер буйлары», так и другими национально-культурными общественными татарскими и башкирскими организациями Санкт-Петербурга.

Сфера деятельности объединения «Питер буйлары» включает организацию и проведение следующих мероприятий:
• языковые курсы;
• автобусные экскурсии «Татары и Башкиры в Санкт-Петербурге»;
• концерты национальной эстрады;
• вечера знакомств «Кому за 30»;
• молодёжные дискотеки;
• свадьбы и праздники;
• выездные пикники, походы;
• по возможности помощь в трудоустройстве и поиске жилья и т.д.

piter.tatar

 

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