В Санкт-Петербурге проведут мастер-класс по росписи в татарском стиле

Юлия Хохлова приглашает на мастер-класс по росписи сумок шопперов в татарском стиле краской по ткани кистью. За основу в качестве рисунка выбран стилизованный тюльпан.
На мастер-классе Юлия также расскажет, почему именно тюльпан имеет особо сакральный смысл. Такие сумки получаются очень оригинальными и стильными.
16 апреля в 12.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д.25.
Организатор-Татаро-башкирское национально-культурное общественное объединение «ПИТЕР БУЙЛАРЫ», администратор — Юлия Хучашева.
Деятельность объединения «Питер буйлары» направлена на вовлечение татар и башкир Санкт-Петербурга в национальные культурно-массовые мероприятия, организуемые как самим объединением «Питер буйлары», так и другими национально-культурными общественными татарскими и башкирскими организациями Санкт-Петербурга.
Сфера деятельности объединения «Питер буйлары» включает организацию и проведение следующих мероприятий:
• языковые курсы;
• автобусные экскурсии «Татары и Башкиры в Санкт-Петербурге»;
• концерты национальной эстрады;
• вечера знакомств «Кому за 30»;
• молодёжные дискотеки;
• свадьбы и праздники;
• выездные пикники, походы;
• по возможности помощь в трудоустройстве и поиске жилья и т.д.
piter.tatar