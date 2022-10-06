Стартует конкурс исполнителей татарских танцев “Шома бас”

Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев “Шома бас” (“Танцуй веселей”) проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и Министерства культуры Свердловской области.

В конкурсе могут принимать участие любительские хореографические коллективы. Возраст участников от 6 лет и старше.

Первый этап включает прием заявок, отбор коллективов-участников, подготовку вызовов на второй этап фестиваля-конкурса.

Первый этап конкурса проводится по видеоматериалам. Для участия в конкурсе необходимо до 28 октября 2022 года включительно направить в адрес оргкомитета ([email protected]) следующие материалы:

анкету – заявку (приложение №1);

программу выступления коллектива (приложение № 2);

2-3 фотографии в электронном виде, желательно свежие или сделанные максимум за 1 год до конкурса;

видеоматериалы, соблюдая технические требования и требования к содержанию видеозаписей.

Технические требования:

Допускается качественная любительская съемка творческого номера со статичной видеокамеры (ориентация съемки горизонтальная, без крупных планов и монтажа).

не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2021 года;

видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox и иметь открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки;

звук без посторонних шумов;

каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;

в названии видео-файла необходимо указать наименование композиции и коллектива, а также Ф.И.О. руководителя творческого коллектива, жанр, возраст и количество участников.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Vimeo», «Одноклассники» и т.д.

Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков.

Требования к содержанию видеозаписей:

Творческие номера, исполняемые на видео, должны строго соответствовать репертуару, названию номера, указанного в заявках. Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на видеозаписи должны советовать требованиям положения и быть актуальными на момент подачи заявки.

В случае несоответствия указанным требованиям, оргкомитет вправе отклонить поданную заявку от участия в конкурсе.

Коллективам, прошедшим первый этап, будут направлены приглашения для участия во втором этапе, который состоится 12-13 ноября 2022 года в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,12).

Второй этап конкурса проводится среди коллективов, получивших приглашение от оргкомитета фестиваля, и включает в себя: конкурсные просмотры и подробный разбор представленных конкурсных работ членами жюри, мастер–классы ведущих специалистов в области хореографического жанра, гала-концерт и церемонию награждения, а также онлайн-трансляцию гала-концерта.

Условия конкурса.

1. Количественный состав участников коллективов определяет руководитель.

2. Хореографический коллектив предоставляет один конкурсный номер в одной номинации и в одной возрастной группе. Количество номинаций и возрастных групп коллективов – участник определяет сам.

3. Фонограммы каждого номера должны быть записаны на отдельном компакт – диске, или USB носителе и содержать информацию о городе, названии коллектива, названии номера.

4. В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области народно-сценического танца. Жюри проводит оценку по 10-бальной системе.

5. Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье участников, несут ответственность за корректность поведения детей и родителей на конкурсе.

Критерии оценок:

Художественный уровень представленного номера. Исполнительское мастерство. Балетмейстерская работа, артистизм, драматургия постановки. Сценическая культура, реквизит, костюм соответствие музыкального материала.

Номинации конкурса:

Исполнение татарского народно-сценического танца:

· Соло

· Малые формы (дуэт, трио и ансамбль до 5 человек)

· Ансамбль (от 6 человек)

Возрастные группы:

– от 6 до 17 лет включительно

– от 18 лет.

В каждой возрастной группе допускается не более 20% участников из следующей возрастной группы. Подтверждение возраста участников может быть затребовано членами жюри.

В процессе конкурсного просмотра режиссерско-постановочная группа, в соответствии с пожеланиями членов жюри, производит отбор номеров для участия в гала-концерте из числа участников.

Поощрение коллективов – участников конкурса:

Подведение итогов и награждение Лауреатов и участников конкурса проводится на основании протоколов жюри. Награждение победителей производится за счет субсидии (гранта) Министерства культуры Свердловской области.

Коллективам, принявшим участие в конкурсных просмотрах, присваиваются следующие звания:

Обладатель Гран-при (сертификат на 100000 (Сто тысяч) рублей для пошива татарских сценических костюмов).

Лауреат 1, 2, 3 степени в каждой номинации и возрастной группе (дипломы лауреатов и памятные призы).

в каждой номинации и возрастной группе (дипломы лауреатов и памятные призы). Участник конкурса (дипломы участника отправляются в электронном виде).

Положение

Анкета-заявка