Казанский школьник создал Интернет-платформу для молодежных проектов

Ученик шестого класса многопрофильного лицея №187 Советского района Казани Таир Гатауллин разработал Интернет-платформу для реализации молодежных проектов.

«У многих детей есть способности и таланты, просто они не знают, как о себе заявить, при этом они проводят много времени в Интернете. Я подумал: а почему бы не использовать этот ресурс с пользой», – пояснил Таир Гатауллин.

На созданном им сайте дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет могут представить собственные проекты в разных направлениях – бизнеса, программирования, музыки, фото и видео, науки, литературы. В реализации и продвижении этих проектов планируется задействовать инвесторов.

Сам Таир хочет развиваться в сфере предпринимательства. Три года назад родители отдали его учиться в школу программирования, где он получил базовые знания по разработке сайтов.

Сейчас сайт работает в тестовом режиме, Таир мечтает, что им заинтересуются на российском уровне. А тем временем разработку школьника уже одобрили не только в его школе, но и в Управлении образования города, сообщает Мэрия Казани.

Диляра Батршина

magarif-uku.ru