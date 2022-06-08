tatruen
Баш бит / Яңалыклар / Прошёл полуфинал Республиканского конкурса “Татар кызы”
Прошёл полуфинал Республиканского конкурса “Татар кызы”

Прошёл полуфинал Республиканского конкурса “Татар кызы”

в Яңалыклар, Слайдер, Милли тормыш, Мәдәният, Главные новости, 08.06.2022 0 3

3 и 4 июня прошёл полуфинал Республиканского конкурса “Татар кызы”.
Во время конкурса девушки из разных уголков Татарстана соревновались в интеллектуальном и творческом этапах. В том числе для них были подготовлены интересные мероприятия: экскурсии по Национальной библиотеке и ТГТДиК им. К.Тинчурина, встреча с дизайнером Нажией Галимовой, просмотр спектакля. А самое главное, они ощутили волшебную атмосферу конкурса “Татар кызы”.

Фикер калдырырга

Обязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.