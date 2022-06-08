3 и 4 июня прошёл полуфинал Республиканского конкурса “Татар кызы”.

Во время конкурса девушки из разных уголков Татарстана соревновались в интеллектуальном и творческом этапах. В том числе для них были подготовлены интересные мероприятия: экскурсии по Национальной библиотеке и ТГТДиК им. К.Тинчурина, встреча с дизайнером Нажией Галимовой, просмотр спектакля. А самое главное, они ощутили волшебную атмосферу конкурса “Татар кызы”.

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